نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بأسيوط

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط بالدائرة الثانية، وتجرى الإعادة بين كلا من:

إيراهيم عبد النظير عبد الرحيم

يوني يونس أحمد

محمد الباشا عيد أحمد

راشد محمد أبو العيون

أحمد إبراهيم صبري

روبرت سمير بنب

محمود عبد المنعم زين

سيد محمد العواض محمود

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.