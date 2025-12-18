قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية

طيارة
طيارة
أحمد عبد القوى

قدّم معرض لاوبو العالمية واحدًا من أكثر الأعمال الفوتوغرافية اللافتة هذا العام، من خلال لوحة تكسر المألوف وتفتح أفقًا جديدًا لفهم العلاقة بين الإنسان والفضاء من منظور طفولي شديد العفوية. 

العمل يعرض لحظة نادرة تجمع بين لعب الأطفال واتساع السماء، في مشهد يلتقط طاقة الحياة بكل ما فيها من انطلاق ودهشة.

تُظهر اللوحة طفلين أعلى سطح منحنٍ ناعم، أحدهما يجلس متأملًا المشهد، بينما يندفع الآخر في قفزة حرة تعكس طقوس اللعب التي لا تعترف بحدود. وفي اللحظة ذاتها، تعبر طائرة فوقهما مباشرة، لتصبح السماء عنصرًا فاعلًا يغيّر من معنى الصورة ويمنحها قوة سردية خارج الإطار التقليدي.

هذا التفاعل بين عالم الطفولة الهادئ وتدفق الحركة في السماء يخلق مفارقة بصرية تحمل طبقات من الدلالات؛ فالطفلان يرمزان إلى البراءة والطاقة الخام، بينما تمثل الطائرة رمزًا للسرعة والتحول والتنقل نحو آفاق جديدة.

 وبهذا يخاطب العمل المشاهد على مستويين: مستوى عاطفي يعيد استحضار لحظات الطفولة، ومستوى رمزي يعكس صراع الإنسان بين الأرض والسماء، وبين الثبات والرغبة في التحليق.

ويأتي عرض هذه اللوحة ضمن رؤية معرض لاوبو لتقديم أعمال تتجاوز حدود الصورة التقليدية وتُعيد التفكير في كيفية قراءة المشهد الإنساني. فهي لا تعتمد على الجماليات فقط، بل على خلق لحظة توقّف تعيد للمتلقي إحساس الدهشة الأولى أمام العالم واتساعه.

بهذه المقاربة الجديدة، ينجح معرض لاوبو في إبراز عمل فوتوغرافي يجمع بين البساطة والعمق، ليحوّل لحظة عابرة إلى مساحة للتأمل في علاقة الإنسان بالفضاء، وفي قدرة الطفولة على فتح بوابات السماء بخيالها الواسع.

تصوير معرض صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

أطول عام

حين تمرد الزمن.. لماذا رفض عام 1972 أن ينتهي في موعده؟

للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري

للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي وشقق للأفراد بنظام التمويل العقاري

محمد صلاح

زميله فى نفس النادي.. لاعب فى ليفربول لم يصوت لـ محمد صلاح| ما السبب؟

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد