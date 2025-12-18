قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم

يمثل الذهب من أقدم وأهم المعادن الثمينة التي عرفتها البشرية، وأنه مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق وتقلبات أسعار العملات، يبقى الذهب خيارًا مستقرًا يجذب اهتمام المستثمرين ويزيد من احتياطيات الدول، والكثير يبحث اليوم عن أسعار الذهب.

وأكد المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى مستوى 6 آلاف جنيه مرة أخرى أمر وارد وبقوة، مشددًا على أن السوق يتحرك حاليًا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست القمة النهائية للذهب.

الذهب

وأضاف إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذهب سبق أن تراجع من مستوى 6 آلاف جنيه إلى نحو 4500 جنيه، وهو ما أثار مخاوف لدى البعض، إلا أن السوق عاد ليقترب من هذه المستويات مجددًا، ما يؤكد أن الهبوط والارتفاع أمر طبيعي في حركة الأسعار.

أسعار الفائدة

وتوقع إمبابي أن تشهد الفترة المقبلة قممًا سعرية أعلى، خاصة مع استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا قد تصل بسهولة إلى 5 آلاف دولار للأوقية خلال السنوات المقبلة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس  


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4948 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيها.

كما أجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.


الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف


وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.

أمر عاجل للمقبلين على الزواج
أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب لأنه يحقق مكاسب ويعتبر ملاذا آمنا، وأنه بالنسبة للمقبلين على الزواج هناك مشغولات ذهبية بجرامات قليلة، وأن الشراء الآن أفضل من الانتظار.

