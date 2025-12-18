قسوة القلوب.. العثور على رضيعة وسط الزراعات والبرد القارس بالدقهلية

استجابة سريعة وعاجلة سجلتها غرف القيادة والتحكم، بهيئة الإسعاف المصرية، بمحافظة الدقهلية، أفادت بعثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة ملقاة بقطعة أرض زراعية تقع أسفل كوبري شربين العلوي.

وفور وصول المركبة الإسعافية كود (3199)، والتي تقلّ المسعف جمال جاب الله وفني القيادة عبده محمود، إلى موقع الاستغاثة بشكل عاجل وسريع، نظرًا لدقة وحساسية البلاغ وما تشهده الأجواء من برودة قارسة في ذلك التوقيت.

انتشال الطفلة من الأرض الزراعية

وأكدت هيئة الإسعاف انه تم انتشال الطفلة من الأرض الزراعية وفحصها بشكل دقيق للتأكد من خلوها من أي إصابات ظاهرية، مع التأكد من سلامة علاماتها الحيوية، بالتوازي مع العمل على تدفئتها.

وتكفّل الطقم الإسعافي بنقل الطفلة إلى مستشفى شربين العام، حيث سارع أطباؤها إلى إخضاع الطفلة لفحص طبي دقيق، وإيداعها بقسم الحضّانات.