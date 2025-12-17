إسعاف الشرقية يدفع بـ 90 سيارة للتمركز بمحيط لجان انتخابات مجلس النواب فى جولة الاعادة

أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع حالة التأهب القصوى مع وضع خطة للانتشار بمحيط لجان انتخابات مجلس النواب فى جولة الاعادة اليوم وغداً، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف آمنة، وبما يحقق سرعة التدخل عند الحاجة وتوفير خدمة إسعافية جاهزة للتعامل مع أي طارئ طوال فترة التصويت.

تضمنت خطة إسعاف الشرقية وضع خطة انتشار ميداني شاملة تغطي نطاق المحافظة بمنظومة تحرك مرنة، حيث تم الدفع بـ 90 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، لتأمين المراكز الانتخابية في جميع المراكز والمدن بالمحافظة، مع تعزيز نطاقات الكثافة التصويتية بسيارات احتياطية لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ خلال ساعات الذروة.

فيما استكملت فرق الصيانة والدعم الفني مراجعة التجهيزات الحيوية داخل سيارات الإسعاف ونقاط الارتكاز، بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من مستلزمات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، وذلك وفق خطة دقيقة تراعي أعلى معايير الجودة والاعتمادية.

كما تعمل غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الشرقية على مدار الساعة بنظام المتابعة اللحظية، وترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بهيئة الإسعاف المصرية وغرفة عمليات محافظة الشرقية، مما يتيح تبادلاً فورياً للمعلومات، ورصد المستجدات الميدانية، واتخاذ القرارات التشغيلية الداعمة للاستجابة السريعة.

ويؤكد إسعاف الشرقية أن خطة التأمين الانتخابي وُضعت دون أي تأثير على سير العمل اليومي، حيث يواصل الإسعاف تقديم خدماته بجاهزية كاملة وانضباط مستمر طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مع ضمان تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة على مدار الساعة لجميع المواطنين عبر الرقم الموحد 123.

الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفا و748 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزا انتخابيا، تضم 925 لجنة فرعية تتبع 8 لجان عامة.

ويخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية 38 مرشحا، يتنافسون على 19 مقعدا فرديا بعد حسم مقعدي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز منيا القمح.