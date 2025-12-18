بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro 5G

تطرح شاومي جهازًا لوحيًا جديدًا قريبًا، وفق إعلان تشويقي جديد لجهاز Redmi Pad 2 Pro 5G سيظهر لأول مرة قريبًا في المنطقة، مع تأكيد تفاصيل توفرة أيضًا.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول مواصفاته المتوقعة وتفاصيل إطلاقه

جهاز Redmi Pad 2 Pro



نشرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ملصقًا تشويقيًا جديدًا يُظهر طرازًا جديدًا من الأجهزة اللوحية.

من الواضح تمامًا أن هذا هو جهاز Redmi Pad 2 Pro، الذي طُرح عالميًا في سبتمبر 2025، إلى جانب Xiaomi Pad Mini وسلسلة 15T.



لم تكشف شاومي عن أي تفاصيل دقيقة مثل تاريخ الإطلاق أو الميزات أو سعر هذا الجهاز اللوحي في هذا الإعلان التشويقي، لكنها أكدت توفره وقرب اصداره قريبًا.

يتميز جهاز Redmi Pad 2 Pro بشاشة LCD طويلة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 360 هرتز، وتقنية Dolby Vision، ودعم تقنية التعتيم DC، وسطوع يصل إلى 600 شمعة/م².

أما من الداخل، فيحتوي هذا الإصدار العالمي من الجهاز اللوحي على معالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

يتميز جهاز Redmi Pad 2 Pro ببطارية ضخمة سعتها 12000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط. ومن أبرز ميزاته الأخرى: أربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.4، وهيكل معدني نحيف بسماكة 7.5 ملم، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وقلم لمس اختياريين.