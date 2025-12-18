قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات

الحمل - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

 حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها الذي حمل عنوان “ غش تجاري ” من عبوات مجهولة المصدر لأشهر دواء لتثبيت الحمل  ومنع النزيف الحملي . 

 وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء يحمل اسم  « DUPHASTON 10 MG » تشغيلة رقم « 372883»  مع  ضبط وتحريز كافة العبوات من التشغيلة المذكورة من الصيدليات الحكومية والخاصة . 

 وقف تداول و ضبط وتحريز العبوات

 ووجهت هيئة الدواء المصرية  ، وقف تداول و ضبط وتحريز العبوات مجهول المصدر من المستحضر طبقا لإفادة شركة Abbott scientific office حول وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور بالبيانات الموضحة أعلاه. 

 وقالت هيئة الدواء المصرية ، أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة . 

  وأردفت هيئة الدواء المصرية ، قائلة « هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول
المستحضر بشكل عام  » 

فاستون للحمل .. حبوب تثبيت الحمل


تعاني بعض الحوامل من النزيف الرحمي في النصف الأول من الحمل، ويعد النزيف الرحمي أو الحمل الضعيف من أكثر مضاعفات الحمل شيوعًا. قد تخسر الحامل جنينها بسبب النزيف الرحمي، وعادةً ما تجهض نصف النساء المصابات بالنزيف الرحمي.

يلعب هرمون البروجستيرون دورًا هامًا في تنظيم عمل الهرمونات الأنثوية، وعملية التبوض، وتشكيل بطانة الرحم، فهو الهرمون الأول المسؤول عن تكون بطانة الرحم وزيادة سماكتها من أجل استقبال الجنين، لذا عندما يبدأ مستوى هرمون البروجسيترون في الانخفاض تقل سماكة بطانة الرحم وتتقطع لتنزل الدورة الشهرية في حال عدم تخصيب البويضة، بينما يستمر البروجسيترون في مستوياته المرتفعة في حال حدوث الحمل للحفاظ على بطانة الرحم بصورة صحية، لذا يعتبر انخفاض مستوى هرمون البروجيستيرون أثناء الحمل عامل خطر يجب علاجه.

تعد قلة إفراز هرمون البروجستيرون في جسم الحامل من الأسباب التي يمكن أن تسبب النزيف الرحمي أو ضعف الحمل؛ لذلك يعتبر تعويض البروجستيرون في هذه المرحلة مهمًا للحفاظ على الحمل وتثبيته. لذا، يوصف دواء دوفاستون للحامل التي تعاني من ضعف الحمل بسبب نقص البروجستيرون.

هيئة الدواء عبوات مجهولة تثبيت الحمل النزيف الحملي DUPHASTON 10 MG Abbott scientific office

