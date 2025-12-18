رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، موعد إقامة نهائي كأس فيناليسيما، والذي يجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة مرتقبة بين بطلي القارتين.

وتستضيف دولة قطر مباراة فيناليسيما التي تجمع بطل كأس أمم أوروبا «يورو» مع بطل بطولة كأس كوبا أمريكا، في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، حيث تشهد المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وأسطورة برشلونة السابق، ولامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ولاعب برشلونة الحالي.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية، تقام المباراة يوم 27 مارس 2026، على ملعب «لوسيل» في قطر، وهو الملعب الذي احتضن نهائي كأس العالم الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن النسخة السابقة من بطولة فيناليسيما أقيمت عام 2022 في قطر أيضًا، وجمعت بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا ومنتخب إيطاليا بطل يورو 2021، وانتهت بفوز «راقصي التانجو» بثلاثة أهداف دون مقابل.