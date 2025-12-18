قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها
ويتكوف يلتقي بمسئولين مصريين وقطريين وأتراك في ميامي لبحث اتفاق غزة
وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تعززان التعاون لمواجهة العقوبات الغربية
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

الأرجنتين
الأرجنتين
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، موعد إقامة نهائي كأس فيناليسيما، والذي يجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة مرتقبة بين بطلي القارتين.

وتستضيف دولة قطر مباراة فيناليسيما التي تجمع بطل كأس أمم أوروبا «يورو» مع بطل بطولة كأس كوبا أمريكا، في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، حيث تشهد المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وأسطورة برشلونة السابق، ولامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ولاعب برشلونة الحالي.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية، تقام المباراة يوم 27 مارس 2026، على ملعب «لوسيل» في قطر، وهو الملعب الذي احتضن نهائي كأس العالم الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن النسخة السابقة من بطولة فيناليسيما أقيمت عام 2022 في قطر أيضًا، وجمعت بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا ومنتخب إيطاليا بطل يورو 2021، وانتهت بفوز «راقصي التانجو» بثلاثة أهداف دون مقابل.

الأرجنتين إسبانيا ميسي لامين يامال

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

