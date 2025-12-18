قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

البرهان في القاهرة| مصر ترفع سقف التحذيرات وتعلن خطوطها الحمراء لحماية السودان من التفكك.. خبير يعلق

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي
أحمد العيسوي

زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل جاءت في توقيت محوري يحمل رسائل سياسية وأمنية عميقة..هذا ما أكده اللواء نبيل السيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، بالأخص مع تفاقم الوضع الداخلي في السودان واتساع رقعة العمليات العسكرية وتزايد معاناة المدنيين. 

ويشير إلى أن القاهرة تنظر إلى السودان باعتباره امتدادًا طبيعيًا وعمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، مما يجعل كل تطور في الساحة السودانية ينعكس مباشرة على حسابات واستقرار مصر.

زيارة في لحظة حاسمة

اللواء نبيل السيد يؤكد أن البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الزيارة يحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تضمن لغة حاسمة وصريحة بشأن ما وصفته القاهرة بالخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح بتجاوزها تحت أي ظرف. ويشرح أن أولى هذه الخطوط تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهو أمر تعتبره مصر مسألة وجودية، خاصة في ظل تعدد الأطراف المسلحة وتصاعد الدعوات لتجزئة الأرض أو فرض كيانات سياسية موازية.

 ويري السيد أن القاهرة رفضت الاعتراف بأي قوة خارج إطار الدولة السودانية لأنها تدرك أن تقسيم السودان أو إضعاف مؤسساته يعني فتح الباب أمام حالة فوضى إقليمية يصعب السيطرة عليها.

مؤسسات الدولة.. صمام أمان السودان

من جانب آخر، يرى اللواء نبيل أن تشديد مصر على حماية مؤسسات الدولة السودانية يعكس قناعة واضحة بأن سقوط هذه المؤسسات سيقود البلاد إلى مسار تفكيك شامل، وربما إلى حرب أهلية طويلة الأمد. 

فمصر، كما يقول، تدرك أن وجود دولة مركزية قوية في الخرطوم هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ولذلك جاءت رسالتها واضحة بأن المساس بالمؤسسات خط أحمر يستدعي استعدادًا لاتخاذ التدابير المطلوبة وفق ما يسمح به القانون الدولي واتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين.

ويضيف السيد أن القاهرة لا تنظر إلى الزيارة باعتبارها مجرد لقاء سياسي، بل باعتبارها جزءًا من تحرك دبلوماسي وأمني واسع النطاق، في ظل دورها داخل الرباعية الدولية الساعية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة.

ويشير إلى أن مصر تُحصّل خلال هذه المرحلة زخمًا سياسيًا مهمًا، يضعها في قلب المشهد السوداني كلاعب أساسي قادر على التأثير في مسار الأحداث وتوجيهها نحو حلول أكثر توازنًا بعيدًا عن سيناريوهات الانهيار والتقسيم.

رسائل مزدوجة للداخل والخارج

ويؤكد اللواء نبيل السيد أن الزيارة حملت أيضًا رسائل واضحة للداخل السوداني، أهمها أن مصر ملتزمة بالوقوف إلى جانب الدولة السودانية وليس أي طرف آخر، وأنها لن تسمح بانحراف مسار السودان نحو التفكك أو الفوضى، أما الرسالة الموجهة للخارج فتتمثل في أن أي ترتيبات تخص المشهد السوداني لا بد أن تمر عبر القاهرة أو على الأقل بالتنسيق معها، باعتبارها الأقرب جغرافيًا والأكثر ارتباطًا تاريخيًا والأشد تأثرًا بما يجري على الأرض.

ملامح مرحلة جديدة في العلاقات

في الختام، يرى الخبير الاستراتيجي أن زيارة البرهان إلى مصر تُفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين القاهرة والخرطوم، صفحة تضع قواعد ثابتة للعلاقة وتحدد ملامح المرحلة المقبلة بوضوح غير مسبوق.

 وبرغم تعقيدات الوضع داخل السودان، إلا أن القاهرة بحسب تقديره تحاول الدفع نحو مسار يحفظ الدولة السودانية من الانهيار ويحمي المنطقة من تداعيات قد تمتد لسنوات، والرسالة الأبرز التي خرجت بها الزيارة يمكن تلخيصها في أن أمن السودان ليس شأنًا داخليًا يخص الخرطوم وحدها، بل قضية وجود ترتبط مباشرة بثوابت الأمن القومي المصري.

مصر السودان القاهرة الخرطوم حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على شخصين يوجهان الناخبين بكفر الزيات

فتاة - أرشيفية

علاقات شات.. حنان أمام محكمة الأسرة: زوجي الخمسيني يعاكس المراهقات

المتهمة

القبض على سيدة من أنصار مرشح بالمحلة

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد