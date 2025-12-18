بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، تأجيل مباراة السعودية والإمارات التي كانت تلعب منذ قليل لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب بقطر بسبب غزارة الأمطار .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب المقامة بقطر.

وسقطت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب مما دفع المنظمين لتأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

وسعى كلا المُنتخبين لإحراز أهداف ولكن تقنية الفار حالت دون ذلك.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية ضد الإمارات في كأس العرب كالتالي:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: محمد سليمان بكر، محمد أبوالشامات، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل منتخب الإمارات ضد السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: يحيى نادر – عصام فايز – علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني