الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لا يسير بسلاسة

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
محمود نوفل


أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تسير بسلاسة.

كما أعربت الخارجية الروسية في بيان لها عن قلقها موسكو قلقة إزاء المناورات العسكرية اليابانية الأمريكية الأخيرة قرب الحدود الروسية، والتي تشكل تهديدا أمنيا محتملا وستتخذ روسيا إجراءات مضادة.


الخارجية الروسية: القوات المسلحة في مالي، بدعم من الوحدات الإفريقية للقوات المسلحة الروسية، تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب حيث تعيث العصابات فسادا.

وقالت الخارجية الروسية: أوروبا تصعّد الموقف عمدا بإنشاء لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية: موسكو ستعتبر مشاركة الدول الأجنبية في اللجنة المكلفة بتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا خطوة عدائية للغاية.

وأشارت الخارجية الروسية تعليقا على إنشاء المفوضية الأوروبية لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا إلى أن قرارات هذه المؤسسات باطلة قانونا بالنسبة لروسيا.

وشددت الخارجية الروسية على بيان وزارة الخارجية المولدوفية بشأن "المخاطر" التي يواجهها المواطنون المولدوفيون عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة روسي يدل على التزام كيشيناو بسياسة معادية لروسيا.

وختمت الخارجية الروسية بيانها : الشرطة الفنلندية بعد اعترافها بعدم وجود أدلة على النفوذ الروسي الهجين، تصرفت بمسؤولية، دون تأجيج رهاب روسيا.
 

روسيا أمريكا الخارجيةالروسية الشرطة الفنلندية أوكرانيا

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الغرباوي يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد

«الغرباوي» يشهد احتفال طالبات مدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات بيوم الوفاء واحتفالات بورسعيد|صور

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري والكورنيش

الغرباوي وعبد العزيز يشهدان النسخة الرابعة من المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» فى بورسعيد

الغرباوي وعبد العزيز يشهدان المؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل» فى بورسعيد

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبdالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

