الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لا يسير بسلاسة



أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تسير بسلاسة.

كما أعربت الخارجية الروسية في بيان لها عن قلقها موسكو قلقة إزاء المناورات العسكرية اليابانية الأمريكية الأخيرة قرب الحدود الروسية، والتي تشكل تهديدا أمنيا محتملا وستتخذ روسيا إجراءات مضادة.



الخارجية الروسية: القوات المسلحة في مالي، بدعم من الوحدات الإفريقية للقوات المسلحة الروسية، تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب حيث تعيث العصابات فسادا.

وقالت الخارجية الروسية: أوروبا تصعّد الموقف عمدا بإنشاء لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية: موسكو ستعتبر مشاركة الدول الأجنبية في اللجنة المكلفة بتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا خطوة عدائية للغاية.

وأشارت الخارجية الروسية تعليقا على إنشاء المفوضية الأوروبية لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا إلى أن قرارات هذه المؤسسات باطلة قانونا بالنسبة لروسيا.

وشددت الخارجية الروسية على بيان وزارة الخارجية المولدوفية بشأن "المخاطر" التي يواجهها المواطنون المولدوفيون عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة روسي يدل على التزام كيشيناو بسياسة معادية لروسيا.

وختمت الخارجية الروسية بيانها : الشرطة الفنلندية بعد اعترافها بعدم وجود أدلة على النفوذ الروسي الهجين، تصرفت بمسؤولية، دون تأجيج رهاب روسيا.

