شرطة الاحتلال تفض شغب الحريديم بإستخدمات المروحيات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة القدس إستدعت مروحية بسبب أعمال شغب يرتكبها الحريديم رفضا للخدمة العسكرية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس واعتقال 4 مشتبهين بجانب تضرر المركبات جراء اشتباكات وقعت بين الشرطة وعدد من المتظاهرين من "الحريديم".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن تصاعد حدة الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال، حيث وجه رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الحالي، جادي أيزنكوت، برقية عاجلة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بـ "التوقف قبل الخراب" وإعادة النظر فوراً في مقترح قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم.