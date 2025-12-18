ننشر نتيجة الانتخابات بالدائرة الرابعة بأسيوط | فيديو

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات بمحافظة أسيوط بالدائرة الرابعة، وتجرى الإعادة بين كل من:

محمد جمال شاكر عثمان

أحمد أيمن عبد الرحمن محمد

عمران عثمان موسى عمران

محمد على عمر رشوان

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.