تشيلسي يسعى لمداواة أحزانه الأوروبية أمام إيفرتون

بات تشيلسي في مهمة صعبة حين يواجه ايفرتون بعد غد ضمن منافسات الجولة الــ31 للدوري الإنجليزي.

وبعد خروجه المدوي من دور الـ16 لدوري الأبطال بخسارته 2 / 8 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، أصبح تشيلسي مطالبا الآن بالعودة إلى المسار الصحيح، للحفاظ على آماله في المشاركة مجددا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

ويخرج تشيلسي، صاحب المركز السادس بـ48 نقطة، لملاقاة مضيفه إيفرتون، الذي يحتل المركز الثامن بـ43 نقطة، بعد غد، ويخوض فريق المدرب ليام روزينيور المباراة تحت شعار "أكون أو لا أكون".

ومثلت الخسارة أمام سان جيرمان أثقل هزيمة يتلقاها تشيلسي في إجمالي لقائي الذهاب والعودة بالمسابقات القارية، وكما حدث في مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء، كانت الأخطاء الفردية هي سبب خسارة الفريق اللندني وهو الأمر الذي يخشى المدير الفني الإنجليزي تكراره.

وأكد روزينيور أن مهمته هي ضمان عدم تعرض تشيلسي للانهيار فيما تبقى من الموسم الحالي، بعد خسارته صفر / 3 أمام سان جيرمان أمس الأول الثلاثاء.

وكانت هذه هي الخسارة الثالثة لتشيلسي بمختلف المسابقات في غضون سبعة أيام، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة 2 / 5 في مباراة الذهاب أمام فريق العاصمة الفرنسية، والخسارة صفر / 1 أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، مما يهدد بداية روزينيور الواعدة مع النادي الواقع في غرب العاصمة البريطانية لندن بالانقلاب رأسا على عقب.

وبكل تأكيد، لن يكون إيفرتون لقمة سائغة أمام تشيلسي، خاصة في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق هذا الموسم بالبطولة تحت قيادة مديره الفني الاسكتلندي ديفيد مويس، حيث حقق 12 فوزا و7 تعادلات، في حين تلقى 11 خسارة.