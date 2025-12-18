قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 11.6 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بالمنوفية

الخدمات الطبية المقدمة
الخدمات الطبية المقدمة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 11 مليونًا و602 ألف و884 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات قدمت 4 ملايين و557 ألفًا و824 خدمة طبية شملت الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والعمليات والعلاج الطبيعي والمعامل والأشعة. كما تم تفعيل 71 عيادة مسائية في 20 مستشفى قدمت 196 ألفًا و241 خدمة، إلى جانب تقديم 1842 خدمة تشخيص عن بُعد، و78 ألفًا و836 خدمة من خلال 75 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

رفع كفاءة 10 مستشفيات

وأضاف عبدالغفار أن المستشفيات شهدت تطورًا ملحوظًا في التجهيزات والخدمات الطبية الدقيقة، مع جاري تجهيز وإنشاء 4 مستشفيات مطورة (أشمون، والشهداء، ورمد شبين الكوم، ومعهد الأورام). تم إضافة 54 سرير رعاية مركزة موزعة على المستشفيات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة 10 مستشفيات، وتوفير 17 جهاز أشعة مقطعية و4 أجهزة ماموجرام. كما شملت التطويرات استحداث تخصصات مثل القسطرة المخية وجراحات العظام، وإنشاء وحدة أبحاث وأمراض الدم بمستشفى منوف العام، وتطوير الاستقبال والطوارئ وتخصيص استقبال للحالات الحرجة والحوادث بمستشفى بركة السبع، بالإضافة إلى استحداث تخصصات دقيقة في مستشفيات (صدر شبين الكوم، منوف العام، صدر منوف، بركة السبع المركزي، أشمون العام، وقويسنا المركزي).

أما في مجال الرعاية الأولية، فقد تم تقديم 6 ملايين و718 ألفًا و992 خدمة طبية، مع تفعيل 62 عيادة متخصصة من إجمالي 99 عيادة. تم تجهيز وتشغيل 16 عيادة علاج طبيعي، و12 عيادة دعم نفسي، و10 عيادات للسمنة، و5 عيادات للمرأة الآمنة. كما حصلت 10 وحدات صحية على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة، وتم استلام 15 وحدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وميكنة جميع مراكز التطعيم البالغ عددها 244 مركزًا ضمن خطة التحول الرقمي.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أهمية تطوير المنشآت الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. فقد حصل مستشفى حميات شبين الكوم على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة، وجاري تجهيز مستشفيي حميات منوف وحميات شنوان الحجر للحصول على الاعتماد نفسه. كما يتم التركيز على التعليم الطبي المستمر من خلال تدريب الكوادر على أحدث التقنيات وتقديم دورات متخصصة بالمستشفيات والإدارات الصحية لرفع كفاءة الأداء.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، إلى جانب استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 14 ألفًا و131 منشأة، مما أسفر عن إغلاق 1760 منشأة مخالفة، وذلك لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

خدمة طبية المنشآت الصحية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

غزة

برلماني: حقوق الفلسطينيين في خطر ومعاناتهم تتحول إلى صرخة عالمية

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014

صلاح فوزي في حواره لـ"صدى البلد": الحديث عن إلغاء الانتخابات بالكامل غير قانوني وغير دستوري .. ولايوجد أي تهديد لشرعية مجلس النواب القادم

انتخابات مجلس النواب

ناخبون يدلون بأصواتهم في مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين في جولة الإعادة بالمطرية.. فيديو وصور

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد