وزير الصحة: ندعم توطين الصناعة الطبية والذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن أطباء الأشعة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المؤتمر الدولي الرابع للأشعة، الذي يُعقد في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة وبمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين وعدد من الشركات المتخصصة،ويركز المؤتمر على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأشعة ودورها الحيوي في دعم النظم الصحية.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالغفار حرص الدولة المصرية على تطوير خدمات الأشعة والتشخيص الطبي كركيزة أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الشاملة، وأشار إلى أن المؤتمر يعكس إيمان الدولة بالعلم والابتكار ونقل المعرفة، مشددًا على أن تطوير التشخيص الإشعاعي يعزز النتائج الصحية وكفاءة المنظومة، ويدعم التحول نحو نظام صحي مستدام.

إتاحة الأجهزة الحديثة

كما أوضح الوزير أن الوزارة توسع في إتاحة الأجهزة الحديثة، وترفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزز الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية رائدة مثل فيليبس وجنرال إلكتريك، بهدف توطين صناعة الأجهزة الطبية ونقل التكنولوجيا، مشيدًا بنماذج التعاون الناجحة مع هذه الشركات، التي تدعم التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد والتدريب وبناء القدرات.

وتناول الوزير محاور المؤتمر الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وجودة وسلامة خدمات الأشعة، ودمج البحث العلمي بالممارسة الإكلينيكية، مؤكدًا توافقها مع رؤية الدولة لمواكبة المعايير الدولية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم، حيث يحسن دقة التشخيص، داعيًا إلى التوسع في التقنيات الرقمية وأشعة الاتصال عن بعد لتبادل البيانات بكفاءة أعلى.

وشدد الوزير على أن الاستثمار في المعرفة والشراكات وتوطين التكنولوجيا هو السبيل لتحقيق الاستدامة الصحية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في الأشعة والتشخيص الطبي.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، التحديات السابقة في القطاع والقوى البشرية والتحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة الابتكار والاستثمار الاستراتيجي، كما ابرز تقدم التعاون الدولي عبر مذكرات تفاهم مع شركات مثل GE وPhilips والكلية الملكية لأطباء الأشعة، لدعم التدريب وتوطين التكنولوجيا وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية وطنية طبية، مشيرًا إلى إنشاء مصنع محلي لأجهزة الأشعة لتقليل الاستيراد وتعزيز الاستدامة.

بدوره، أكد الدكتور طارق الدياسطي، رئيس الجمعية المصرية للأشعة، التزام الجمعية بدعم المنظومة الصحية وتطوير الكفاءات عبر شراكات دولية، داعيًا إلى تكاتف الجهود مع الوزارة لوضع تشريعات تحمي التخصص، ومشيدًا بدور المؤتمر كمنصة عالمية لتبادل الخبرات.

وشهد الوزير تكريم عدد من أطباء ومديري إدارات الأشعة تقديرًا لجهودهم، كما تم تكريمه شخصيًا لدعمه المتواصل للأشعة كعمود أساسي للتشخيص الدقيق.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الدكتور عبدالغفار أجنحة نحو 30 شركة محلية ودولية في المعرض الدولي الرابع للأشعة، مطلعًا على إنجازات توطين الصناعة الطبية وخطط التعاون المستقبلية، حيث أعرب ممثلو الشركات عن تطلعهم لتعزيز نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والكلية الملكية لأخصائي الأشعة بالمملكة المتحدة (RCR)، لتطوير برامج تدريبية متخصصة واعتماد تدريبي يواكب المعايير الدولية، بما يدعم استراتيجية الوزارة في التعليم الطبي المستمر.