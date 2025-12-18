الداخلية تكشف حقيقة وجود مخالفات انتخابية بلجنتين في زفتى بالغربية

الأجهزة الأمنية تفاصيل بيان مدعوم بصور تم تداوله بصفحة تابعة لأحد الأحزاب السياسية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الإدعاء بوجود مخالفات إنتخابية بلجنتين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تواجد سيدتين ضمن حملة المجلس القومى للمرأة لدعم السيدات المعيلات وغير القادرات لتوزيع بطاقاتهن الشخصية عليهن وإرشادهن لأماكن لجانهن دون توجيههن لصالح مرشح معين ، كما احتوت الصور على سيدتين وشخص كانوا متواجدين بمحيط إحدى اللجان إدعوا قيامهم بإجراءات تطوعية لخدمة الناخبين ، حيث تم ضبطهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.