البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت تعاملات جلسة أمس على تراجع، وسط حالة من التحسن النسبي في أداء السوق.

وسجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية صعودًا ملحوظًا في مستهل التداولات، بدعم من عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية:

إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 41625 نقطة

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 51159 نقطة

إيجي إكس 30 للعائد الكلي: قفز بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 18926 نقطة

EGX35-LV: زاد بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4592 نقطة

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12942 نقطة

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 17148 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: زاد بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4401 نقطة