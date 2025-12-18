متحدث الصحة: إجراءات وقائية جديدة بالمنشآت التعليمية لمواجهة أمراض الشتاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرح دليل إرشادي محدث للتعامل مع الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وذلك ضمن استعدادات الدولة لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية والموسمية خلال فصل الشتاء، وحفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

قطاع الطب الوقائي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الدليل الإرشادي يُعد وثيقة دورية يصدرها قطاع الطب الوقائي سنويًا مع بداية العام الدراسي، ويتم تحديثها باستمرار وفقًا للتطورات الصحية، لافتًا إلى أن الإصدار الحالي يُعد من بين النسخ المتقدمة التي أُعدت على مدار السنوات الماضية.

المدارس الحكومية أو الخاصة

وأشار عبد الغفار إلى أن الدليل يتم تطبيقه على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة، والمعاهد الأزهرية، وكذلك الجامعات، تحت مسمى «دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والاشتراطات الصحية بالمنشآت التعليمية».

مواصفات خزانات المياه

وأضاف أن الدليل يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها وضع معايير واضحة للبيئة المدرسية الصحية، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بمياه الشرب، من خلال تحديد مواصفات خزانات المياه وطرق تعقيمها وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب تنظيم منظومة التغذية المدرسية ومتابعة سلامة الأغذية منذ مرحلة التوريد وحتى وصولها للطلاب، مع تحديد ضوابط صحية للعاملين بالمقاصف المدرسية.

الفيروس المخلوي التنفسي

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدليل يخصص جزءًا مهمًا للتعريف بالأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، وعلى رأسها الأمراض التنفسية الحادة، والإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة إلى أمراض الحصبة، والحصبة الألمانية، والغدة النكافية، والجديري المائي، وغيرها.

كما يتضمن الدليل آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة داخل المدارس، مثل حالات التسمم الغذائي أو الإصابات الناتجة عن الحيوانات، إلى جانب تحديد فترات العزل المناسبة لكل مرض، ومدة الحضانة، وضوابط عزل الطالب في المنزل، والتوقيت الآمن لعودته إلى الدراسة بعد التعافي.

وأكد عبد الغفار في ختام تصريحاته أن دور وزارة الصحة لا يقتصر على إصدار الدليل فقط، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة لتطبيقه ميدانيًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومديريات الشؤون الصحية والتعليمية بالمحافظات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب.