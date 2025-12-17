يحسن الصحة والنظر.. فوائد غير متوقعة للخس

يعد الخس من أشهى أنواع الخضار وأخفها على المعدة ويمكن تناوله مع عدد كبير من الوجبات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم اهم فوائد تناول الخس

ترطيب

يشكل الماء أكثر من 95% من الخس النيء، ولذلك فإن تناول الخس يرطب الجسم ورغم أن شرب السوائل ضروري، إلا أن الماء الموجود في الطعام يساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم.

تحسين الرؤية

يُعدّ الخس مصدراً لفيتامين أ، الذي يلعب دوراً هاماً في صحة العين و إذ يُمكن لفيتامين أ أن يُقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، كما يُساعد أيضاً في الوقاية من التنكس البقعي.



تحسين النوم

أظهرت الدراسات أن مستخلصات أنواع متعددة من الخس تُحسّن النوم وحتى إجراء المزيد من الأبحاث، يبقى من غير المعروف ما إذا كان الخس في صورته الطبيعية يُحدث تأثيراً مماثلاً.