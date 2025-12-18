بعد الفرنسي والإنجليزي.. الدوري المصري ثالثًا في قائمة الأكثر تمثيلًا في أمم إفريقيا

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مشاركة واسعة للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالمية، حيث تصدّر الدوري الفرنسي قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا بعدد 51 لاعبًا، في تأكيد جديد على مكانته كأحد أبرز الوجهات للاعبين الأفارقة، خاصة في ظل اعتماد أنديته على المواهب القادمة من القارة السمراء.

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بـ 33 لاعبًا، ليواصل البريميرليج حضوره اللافت في البطولات الكبرى، مستفيدًا من قوته التسويقية والتنافسية العالية التي تجذب نجوم إفريقيا.

الدوري المصري في المركز الثالث

حقق الدوري المصري الممتاز إنجازًا مهمًا باحتلاله المركز الثالث في قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا بلاعبي أمم إفريقيا 2025، بعدد 31 لاعبًا، متفوقًا على عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى. ويعكس هذا الرقم التطور الملحوظ في مستوى الكرة المصرية، وقوة الأندية المحلية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل منتخباتهم الوطنية في أكبر المحافل القارية.

منافسة قوية مع الدوريات الأوروبية

جاء الدوري الهولندي في المركز الرابع بـ 30 لاعبًا، ليقترب بفارق لاعب واحد فقط عن الدوري المصري، ما يبرز حجم المنافسة بين الدوريات في تصدير اللاعبين للمنتخبات الإفريقية. بينما حل الدوري التركي خامسًا بعدد 21 لاعبًا، مستفيدًا من وجود عدد من النجوم الأفارقة في أنديته الكبرى.

أما الدوري الإيطالي فجاء في المركز السادس بـ 19 لاعبًا، ليؤكد حضوره المستمر وإن كان أقل نسبيًا مقارنة ببقية الدوريات.

دلالات الأرقام

تعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة للدوري المصري على المستوى القاري، وقدرته على منافسة دوريات عريقة في أوروبا من حيث عدد اللاعبين المشاركين في أمم إفريقيا، وهو ما يمنح الكرة المصرية دفعة معنوية كبيرة، ويؤكد أن البطولة المحلية أصبحت منصة حقيقية لإبراز المواهب الإفريقية القادرة على التألق في أكبر البطولات



