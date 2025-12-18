قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
لقطات من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب.. شاهد
هل تأجيل قضاء صيام رمضان لأكثر من عام حرام؟.. الإفتاء تجيب
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أخبار البلد

بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً جديداً، لدعم مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس

حضر التوقيع  المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد تنفيذ إنشاء الخط هوائي مزدوج الدائرة (مصدر / رأس غارب) جهد 220 كيلوفولت، باستخدام موصلات حرارية ذات سعة تصميمية تصل إلى 2400 أمبير، بطول إجمالي يبلغ نحو 10 كيلومترات، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة قدرها 200 ميجاوات لصالح مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح التابع لشركة مصدر بنظام BOO بمنطقة خليج السويس، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية على الشبكة القومية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية قدرها 6 أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد، في إطار التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للشبكة القومية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

خطة وزارة الكهرباء لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وتنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكهرباء طاقة الرياح بخليج السويس

