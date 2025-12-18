قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اضطرابات الاتصالات وتقلبات في الملاحة.. ماذا سيحدث للأرض خلال الساعات المقبلة؟
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة أبو تيج بأسيوط
الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21
الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا
ما خلف الكواليس.. تفاصيل خناقة المترو بين الرجل الصعيدي وفتاة "الرجل على رجل"
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 8 مرشحين في دائرة القوصية بأسيوط
هل تنازلت مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع"؟.. الحكومة ترد
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمدون مشروع مودة كتجربة رائدة لدعم الأسرة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى أول أسيوط
اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
أخبار البلد

مقترح بروتوكول مصري– إيطالي لدعم استقدام وتأهيل العمالة المصرية في قطاع الإنشاءات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

لبحث التعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الإيطالية للتشييد والبناء لاستقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا بعد تأهيلهم في اللغة الإيطالية،استكمل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد اليوم الخميس لقاءً مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، والمتخصصة في تقديم برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في مجالات البناء والتشييد..وكان في استقبال سيادته مدير المدرسة كاتيا باربيراتو،ووفدًا من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات (ANCE)، ونقابة CGIL، ونقابة CISL، ونقابة UIL، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والسلامة المهنية... وحضر من الجانب المصري السيد / أحمد البقلى قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي...

وبحسب بيان يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ودعم جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي..وخلال اللقاء، جرى استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع المعمار والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار...وتناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في قطاع الإنشاءات بإيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى غير المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين..ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الإيطالية، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل في قطاع المعمار، ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا تطلع الجانب الإيطالي إلى إتمام بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.

