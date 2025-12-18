قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الحسم في السويس لانتخابات النواب .. صراع فردي محتدم بين المستقلين والأحزاب

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

تشهد محافظة السويس جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب أجواءً تنافسية لافتة، حيث ينحصر السباق على المقاعد الفردية بين مرشحين مستقلين وآخرين مدعومين من أحزاب سياسية، في معركة انتخابية تعكس تنوع الخريطة الاجتماعية والسلوك التصويتي للناخبين بالمحافظة.

طبيعة المجتمع السويسي

وأوضح رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من السويس، أن طبيعة المجتمع السويسي تلعب دورًا محوريًا في توجيه اختيارات الناخبين، إذ تتباين الأولويات بين المناطق الحضرية والمناطق شبه الريفية والمجتمعات الصناعية، ما يخلق أنماطًا مختلفة من التصويت، تتراوح بين الاهتمام بالخدمات الأساسية والبنية التحتية، والتطلع إلى دور تشريعي ورقابي فاعل للبرلمان.

وأشار إلى أن جولة الإعادة تفرض ضغوطًا متزايدة على المرشحين، حيث يعوّل المستقلون بدرجة كبيرة على الامتدادات العائلية والقبلية وقدرتهم على الحشد المحلي، في حين تعتمد الأحزاب على أدوات تنظيمية وخطط مدروسة لتعزيز حضورها وتحقيق أهدافها السياسية والخدمية.

حالة من الانضباط والمشاركة الملحوظة

وأضاف المطعني أن المنافسة تزداد حدة مع انطلاق اليوم الثاني من التصويت، في ظل تقلبات جوية لم تمنع انتظام عمل اللجان، وتوافد الناخبين في مجموعات منظمة، خاصة بالمناطق شبه الريفية، بما يعكس حالة من الانضباط والمشاركة الملحوظة في العملية الانتخابية.

السويس محافظة السويس مجلس النواب انتخابات مجلس الشعب

