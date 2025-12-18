اعتد.اء في المترو: محامية تكشف ثلاث جرائم ارتكبها رجل كبير ضد فتاة

علقت المحامية نهاد ابو القمصان علي الفتاة صاحبة فيديو المسن صعيدي المترو ، وتفاصيل وكواليس الفيديو المتداول بعد توبيخ المسن الصعيدي لها اعتراضًا منه على طريقة جلوسها.





قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن فتاة كانت جالسة في المترو، مستمعة لموسيقاها بسماعة في أذنها، تعرضت لاعتداء من رجل كبير في السن بسبب جلوسها، موضحة أن الواقعة شملت ثلاث جرائم كاملة، وهي: الضرب، السب والقذف في العلن، وممارسة أعمال البلطجة داخل مرفق عام.





وأكدت أبو القمصان أن الواقعة وقعت أمام أعين الناس دون تدخل، وأن بعض التعليقات ركزت على طريقة جلوس الفتاة بدل التركيز على الجرائم المرتكبة بحقها، مشيرة إلى أن نجل المعتدي قال إنه لن يتخذوا أي إجراء، مكتفين بالاعتذار للفتاة.





وشددت المحامية على أن التصرف القانوني كان يجب أن يشمل التحقيق والمساءلة القانونية، قائلة: «يا إما الراجل يتحط في مستشفى يتعالج، يا إما يتحط قدام المحكمة، والبنت دي أنت وأبوك تعتذرولها وتبوسوا دماغها».





ونفت أبو القمصان أي مبرر لارتكاب الجرائم تحت مسمى احترام الكبار، مؤكدة أن احترام الكبير لا يبرر العنف أو الابتزاز، وأن الفتاة المحترمة هي التي تحترم نفسها بتصرفاتها.





وأوضحت أن الاعتداء قد يترك آثارًا نفسية على الضحية، منها الخوف من الخروج من المنزل، أو الامتناع عن الذهاب إلى الدراسة أو ركوب المترو، بالإضافة إلى احتمال تعرضها لكوابيس ليلية، مؤكدة أن الرجل مرتكب ثلاث جرائم.





واختتمت أبو القمصان حديثها بتوجيه نصيحة للفتاة باللجوء للقانون، قائلة: «لازم يتقدم بلاغ، القانون هيجيبلك حقك»، مؤكدة أهمية دور إدارة المترو في حماية المواطنين داخل المرافق العامة، وموضحة أن الاحترام يكون لمن يستحقه وليس ذريعة للجرائم