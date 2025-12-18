قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتد.اء في المترو: محامية تكشف ثلاث جرائم ارتكبها رجل كبير ضد فتاة

نهاد ابو القمصان
نهاد ابو القمصان
يمنى عبد الظاهر

علقت المحامية نهاد ابو القمصان علي الفتاة صاحبة فيديو المسن صعيدي المترو ، وتفاصيل وكواليس الفيديو المتداول بعد توبيخ المسن الصعيدي لها اعتراضًا منه على طريقة جلوسها.


 

قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن فتاة كانت جالسة في المترو، مستمعة لموسيقاها بسماعة في أذنها، تعرضت لاعتداء من رجل كبير في السن بسبب جلوسها، موضحة أن الواقعة شملت ثلاث جرائم كاملة، وهي: الضرب، السب والقذف في العلن، وممارسة أعمال البلطجة داخل مرفق عام.


 

وأكدت أبو القمصان أن الواقعة وقعت أمام أعين الناس دون تدخل، وأن بعض التعليقات ركزت على طريقة جلوس الفتاة بدل التركيز على الجرائم المرتكبة بحقها، مشيرة إلى أن نجل المعتدي قال إنه لن يتخذوا أي إجراء، مكتفين بالاعتذار للفتاة.


 

وشددت المحامية على أن التصرف القانوني كان يجب أن يشمل التحقيق والمساءلة القانونية، قائلة: «يا إما الراجل يتحط في مستشفى يتعالج، يا إما يتحط قدام المحكمة، والبنت دي أنت وأبوك تعتذرولها وتبوسوا دماغها».


 

ونفت أبو القمصان أي مبرر لارتكاب الجرائم تحت مسمى احترام الكبار، مؤكدة أن احترام الكبير لا يبرر العنف أو الابتزاز، وأن الفتاة المحترمة هي التي تحترم نفسها بتصرفاتها.


 

وأوضحت أن الاعتداء قد يترك آثارًا نفسية على الضحية، منها الخوف من الخروج من المنزل، أو الامتناع عن الذهاب إلى الدراسة أو ركوب المترو، بالإضافة إلى احتمال تعرضها لكوابيس ليلية، مؤكدة أن الرجل مرتكب ثلاث جرائم.


 

واختتمت أبو القمصان حديثها بتوجيه نصيحة للفتاة باللجوء للقانون، قائلة: «لازم يتقدم بلاغ، القانون هيجيبلك حقك»، مؤكدة أهمية دور إدارة المترو في حماية المواطنين داخل المرافق العامة، وموضحة أن الاحترام يكون لمن يستحقه وليس ذريعة للجرائم

المحامية نهاد ابو القمصان الفتاة صاحبة فيديو المسن المسن الصعيدي المترو صاحبة فيديو المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

كاف

كاف: مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا 1973 ستظل خالدة

تدريبات ريال مدريد

عودة المصابين الثلاثة لصفوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

احمد حسن والحضري

كاف يكشف من يحطم رقم الرباعي المصري في أمم أفريقيا

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد