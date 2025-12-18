مران الزمالك.. عبدالرؤوف يركز على الجوانب الخططية في تدريبات الفريق

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على الجوانب الخططية، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام المدير الفني بتقسيم الفريق لمجموعات من أجل خوض الفقرة الفنية، وحرص عبد الرؤوف على منح اللاعبين تعليمات لتنفيذها، وفي نهاية المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم السبت المقبل على إستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.