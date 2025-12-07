قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة يوسف في بطولة السباحة| إهمال يفتح أبواب التحقيق.. ونهاد أبو القمصان تكشف المسئوليات

المحامية نهاد أبو القمصان
المحامية نهاد أبو القمصان
ياسمين القصاص

في بيانها الأول الصادر صباح اليوم الأحد بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور الرياضي، داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، أعلنت النيابة العامة أنها أصدرت قرارا بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال الجسيم.

وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: "وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ".

وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:

  - اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها،  يكون الإهمال ثابت:

• خطة إنقاذ معتمدة

• فريق طبي مجهز

• عدد كاف من المنقذين

• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب

- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:

• صلاحية الحوض 

• وضوح الرؤية

• الإنقاذ

• الإضاءة 

• الكاميرات 

• جاهزية المعدات

وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.

وأشارت أبو القمصان، إلى أن الحكام والمنظمون يجب أني لتزموا لقواعد السباحة واضحة:

  • مايتقفلش سباق إلا لما كل سباح يخرج من المياه.
  • لو طفل اختفى ومحدش لاحظ… يبقى فيه تقصير فادح.

  - الفريق الطبي، وجوده لا يكون رفاهية بل شرط قانوني.

ولو ماكانش موجود أو غير مؤهل، تكون أيضا المسؤولية ثابتة.

رسالتها للنيابة العامة.. ازاى بطولة سباحة يختفى طفل و يصفر الحكام وما يخدوش بالهم ان فى طفل فى القاع ، طفل تانى اللى يشوف وام برا البسين اللى تسأل ؟

وتابعت: "إحنا مش بنطلب تعاطف، إحنا بنطلب حق طفل ممكن ما يكونش الاخير ، وحماية حياة اطفال تانية كثير ممكن يكون الدور عليهم، لابد من تفريغ كاميرات حمام السباحة بالكامل، عشان نعرف كام دقيقة  يوسف كان في المية… ومن اللي شايف ومن اللي ما شافش". 

وأردفت: "ويجب أيضا مراجعة خطة الطوارئ للبطولة.. وهل كانت موجودة أصلا؟، ولو موجودة.. اتنفذت؟ ولا كانت مجرد ورق، كما يجب أيضا فحص شهادات المنقذين.. هل هم معتمدون.. هل عددهم مطابق للوائح.. ولا "صورة شكلية" على جنب البسين.. كما يجب استجواب لجنة التنظيم والحكام.. وتحديد مسؤولية كل فرد… لأن الرقابة مش شخص واحد، الرقابة منظومة".

واختتمت: "كما يجب طلب تقرير الطب الشرعي الكامل.. لتحديد هل الوفاة غرق؟ إغماء؟ توقف مفاجئ؟.. وإزاي "التأخر" في الإنقاذ ساهم في النتيجة.. تحديد المسؤولية الجنائية.. إذا أثبت التحقيق وجود إهمال جسيم أدى للوفاة".

والجدير بالذكر، أن  تؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في مباشرة تحقيقاتها بالواقعة، حيث قررت استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة وعدد من المختصين بالاتحاد، فضلا عن استدعاء المسؤولين بنادي الزهور الرياضي. 

كما طلبت النيابة استعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائمين على إعداده، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وصولا إلى الحقيقة، وسماع أقوال كل من تكشف عنه مجريات التحقيق.

السباح يوسف يوسف محمد نادي الزهور حمام السباحة نهاد أبو القمصان وفاة السباح يوسف محمد النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2015

اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد