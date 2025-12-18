قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كله بروتينات.. نقيب الفلاحين للمواطنين: كلوا طماطم براحتكم الدود اللى فيها مش هيضركم

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

انتشرت تحذيرات مؤخرا بين المواطنين حول مدي سلامة الطماطم خاصة بعد انتشار بها التوتا أبسلوتا وهى دودة تنتشر فى الطماطم .


وفى هذا الصدد ، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعي ، حقيقة التصريحات المنتشرة حول تسبب الطماطم لأضرار بالصحة العامة بسبب انتشار الدود بها "التوتا أبسلوتا" قائلا :"الطماطم آمنة 100% ولايوجد مابها مايضر بالصحة العامة.

الدود بروتينات

وقال "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إن الدود نفسه أو الدود اليرقات دي أساسا ده بروتينات حتى لو أكلها الإنسان غير مضرة بالصحة  زيه زي أكل اللحوم.


وأوضح "نقيب الفلاحين " أن موضوع يرقات الدود  كلها أساسا بروتينات حتى في بعض الدول بتاكلها عادي مثل الصين وتلك الدول تأكل حشرات ولايضر بصحتهم.

كما توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن التوتا أبسولوتا أو سوسة الطماطم هي السبب الرئيسي فى تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستكون السبب في تكبد المزارعين لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.
موعد ارتفاع أسعار الطماطم

و توقع ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق خلال الأيام المقبلة، ليصل سعرها حاليا من 7 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
 


وأكد حسين أبوصدام أن سوسة الطماطم، أوالتوتا أبسولوتا منتشرة تلك الفترة فى الطماطم، حيث تسبب فيها ثقب لتدخل منه ثم تخرج من ثقب آخر فيمكن شراء الطماطم من قبل المواطنين قبل خروجها وهذا لايعني أنها تضر بصحة المواطنين .

وتابع قائلا :"و لو حتى حد أكل التوتا أبسولوتا بالخطأ  ما فيهاش أي مشكلة صحية ولكن الطماطم المثقوبة من الدود أقل جودة من الطماطم الأخري" ، موضحًا أن الدود ليس  في الطماطم فقط ، ولكن أيضا في البطاطس وفي الجوافه وفي المشمش ولاتضر بالصحة

نصائح لشراء المواطنين

وقدم أبو صدام  العديد من النصائح للمواطنين عند شراء الطماطم، أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى "لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها".
 
كما نصح بتجنب الطماطم التي تحتوي على بقع صفراء أو خضراء، وأن تكون الطماطم ناعمة وملساء، وتجنب الطماطم التي تحتوي على تجاعيد أو بقع ناعمة جدًا.

الطماطم دودة الصحة العامة الإنسان اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد