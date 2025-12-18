كله بروتينات.. نقيب الفلاحين للمواطنين: كلوا طماطم براحتكم الدود اللى فيها مش هيضركم

انتشرت تحذيرات مؤخرا بين المواطنين حول مدي سلامة الطماطم خاصة بعد انتشار بها التوتا أبسلوتا وهى دودة تنتشر فى الطماطم .



وفى هذا الصدد ، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعي ، حقيقة التصريحات المنتشرة حول تسبب الطماطم لأضرار بالصحة العامة بسبب انتشار الدود بها "التوتا أبسلوتا" قائلا :"الطماطم آمنة 100% ولايوجد مابها مايضر بالصحة العامة.

الدود بروتينات

وقال "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إن الدود نفسه أو الدود اليرقات دي أساسا ده بروتينات حتى لو أكلها الإنسان غير مضرة بالصحة زيه زي أكل اللحوم.



وأوضح "نقيب الفلاحين " أن موضوع يرقات الدود كلها أساسا بروتينات حتى في بعض الدول بتاكلها عادي مثل الصين وتلك الدول تأكل حشرات ولايضر بصحتهم.

كما توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن التوتا أبسولوتا أو سوسة الطماطم هي السبب الرئيسي فى تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستكون السبب في تكبد المزارعين لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.

موعد ارتفاع أسعار الطماطم

و توقع ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق خلال الأيام المقبلة، ليصل سعرها حاليا من 7 جنيهات إلى 20 جنيهًا.





وأكد حسين أبوصدام أن سوسة الطماطم، أوالتوتا أبسولوتا منتشرة تلك الفترة فى الطماطم، حيث تسبب فيها ثقب لتدخل منه ثم تخرج من ثقب آخر فيمكن شراء الطماطم من قبل المواطنين قبل خروجها وهذا لايعني أنها تضر بصحة المواطنين .

وتابع قائلا :"و لو حتى حد أكل التوتا أبسولوتا بالخطأ ما فيهاش أي مشكلة صحية ولكن الطماطم المثقوبة من الدود أقل جودة من الطماطم الأخري" ، موضحًا أن الدود ليس في الطماطم فقط ، ولكن أيضا في البطاطس وفي الجوافه وفي المشمش ولاتضر بالصحة

نصائح لشراء المواطنين

وقدم أبو صدام العديد من النصائح للمواطنين عند شراء الطماطم، أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى "لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها".



كما نصح بتجنب الطماطم التي تحتوي على بقع صفراء أو خضراء، وأن تكون الطماطم ناعمة وملساء، وتجنب الطماطم التي تحتوي على تجاعيد أو بقع ناعمة جدًا.