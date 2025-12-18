قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدعم تمكين المرأة

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدعم تمكين المرأة
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدعم تمكين المرأة
أمل مجدى

وقعت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بروتوكول تعاون، مع اللواء عمرو عبد المنعم ،رئيس هيئة  تنمية الصعيد، وذلك في إطار حرص المجلس على توسيع آفاق الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، إيمانًا بأهمية العمل التكاملي في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.

شهد توقيع البروتوكول حضور الأستاذة ماري لوي عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية والمستشار محمد عافية المستشار القانوني للمجلس والمستشار محمد سويدان المستشار القانوني للمجلس، والاستاذة مى محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات والاستاذة آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية،  والأستاذة منى حمدي من الإدارة العامة للجان بالمجلس، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي و المجتمعي والاستاذة الشهباء علي  مدير عام الشئون القانونية، والاستاذ محمد هشام  سيكرتارية رئيس الهيئة والاستاذة إسراء خالد العلاقات العامه و الإعلام

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن خالص شكرها وتقديرها للواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، مشيدة بجهوده المخلصة في تعزيز مسارات التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وحرصه الدائم على دمج قضايا المرأة وتمكينها ضمن أولويات العمل التنموي.

وأكدت على أن بروتوكول التعاون يفتح آفاقًا واسعة لتوفير فرص حقيقية للعمل والتسويق والتوزيع أمام السيدات بمحافظات صعيد مصر، بما يسهم في دعم المرأة الصعيدية وتمكينها اقتصاديًا من خلال إتاحة الفرصة لتسويق منتجاتها بمختلف المعارض، خاصة في مجالات الحرف اليدوية، وأوضحت أن هذا التعاون يمثل طفرة غير مسبوقة في جهود التمكين على أرض الواقع، ويضع المرأة على أول الطريق لتصبح رائدة أعمال قادرة على إدارة مشروعها وتحقيق الاستدامة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن الاهتمام بملف المرأة المصرية يشهد تطورًا ملحوظًا، لا سيما ما يتعلق بالمرأة الريفية، باعتبارها تمثل النسبة الأكبر من المرأة العاملة، وهو ما يعكس توجه الدولة الجاد نحو دعمها وتمكينها وتحسين جودة حياتها، وثمّنت هذا التعاون المثمر، معربة عن تطلعها إلى أن يُسهم البروتوكول في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن يكون نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي الذي يخدم قضايا المرأة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ومن الجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يستهدف تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للسيدات بمحافظات الصعيد داخل المجمعات الحرفية، تشمل مجالات الخياطة والتطريز والحرف اليدوية والتراثية والمهارية، إلى جانب التدريب على مشروعات إنتاجية واعدة، وتقديم الدعم الفني لما بعد التدريب، والمشاركة في تسويق المنتجات، وتوفير معرض دائم بمحافظة القاهرة لعرض منتجات السيدات، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاستدامة للأسر والمجتمعات المحلية.

وأشار اللواء عمرو عبد المنعم أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة على تعظيم الإستفادة من الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، باعتبار المرأة شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب والفتيات في محافظات الصعيد.

