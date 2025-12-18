قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها
ويتكوف يلتقي بمسئولين مصريين وقطريين وأتراك في ميامي لبحث اتفاق غزة
وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تعززان التعاون لمواجهة العقوبات الغربية
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
زيلينسكي: المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة وأتمنى أن تكثف ضغطها على روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
هاني حسين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة وأتمنى أن تكثف ضغطها على روسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه لهولندا على الدعم المالي المزمع تقديمه لأوكرانيا، والذي سيصل إلى 3.5 مليارات يورو العام المقبل، بالإضافة إلى تزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان بأن زيلينسكي أكد - خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الهولندي - على أهمية الدعم الذي تقدمه هولندا لبلاده منذ الحرب الروسية.

وأوضح قائلا :" نقدر حقًا كل ما قدمته هولندا حتى الآن من أنظمة باتريوت وطائرات F-16 إلى المدفعية والطائرات المسيّرة .. شكرًا لكم على ذلك، وقيادة هولندا في مبادرة PURL لها أهمية خاصة، إذ تساهم هذه المساعدات في حماية المدنيين وتعزيز الدرع الجوي فوق أوكرانيا وأوروبا."
 

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

