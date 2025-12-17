قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"صانع الرؤساء" خلف القضبان: قصة الملياردير الذي امتلك أوكرانيا وأنهى "زيلينسكي" مسيرته

"صانع الرؤساء" خلف القضبان: قصة الملياردير الذي امتلك أوكرانيا وأنهى "زيلينسكي" مسيرته
"صانع الرؤساء" خلف القضبان: قصة الملياردير الذي امتلك أوكرانيا وأنهى "زيلينسكي" مسيرته

1- إمبراطورية الفساد: كيف استولى كولومويسكي على مقدرات أوكرانيا وبنى نفوذه بأساليب "البلطجة المؤسسية"؟

2- ثقب أسود بـ 5.5 مليار دولار: تفاصيل أكبر عملية احتيال بنكي في تاريخ البلاد عبر "بريفات بنك".

3-المنقلب على صانعه: من شاشة التلفاز إلى قصر الرئاسة.. قصة الشراكة المعقدة بين الأوليغارش والممثل الكوميدي.

"هذا النابليون سينتهي قريباً"، بهذه العبارة المليئة بالوعيد، وجه الملياردير الأوكراني إيغور كولومويسكي حديثه من داخل قفص الاتهام إلى ربيبه السابق، الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 

لم تكن هذه مجرد جملة في قاعة محكمة، بل كانت إعلاناً عن نهاية فصل درامي لرجل لم يكتفِ بجمع الثروة، بل سعى لتحويل الدولة الأوكرانية بأكملها إلى "إقطاعية خاصة".

إمبراطورية الرعب والاحتيال المنظم

لم يكن صعود كولومويسكي في التسعينيات صعوداً عادياً، بل اتسم بقسوة أثارت رعب منافسيه؛ فمن استخدام فرق مسلحة للاستيلاء على المصانع، إلى وضع حوض لأسماك القرش في مكتبه لترهيب زواره. 

لكن ذروة نفوذه تجسدت في "بريفات بنك"، الذي حوله إلى "غسالة أموال" عملاقة.

كشفت التحقيقات الدولية أن كولومويسكي وشريكه استوليا على نحو 5.5 مليار دولار من مدخرات المودعين عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية. 

وصلت الوقاحة في عمليات الاحتيال إلى تسجيل صفقات استيراد وهمية لعصير التفاح بكميات تتجاوز إنتاج العالم، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج. هذه "الفجوة المالية" كلفت الخزانة الأوكرانية ما يعادل 6% من ناتجها المحلي الإجمالي لإصلاحها وتأميم البنك لاحقاً.

تمويل الميليشيات: الوطن أم البزنس؟

خلال أحداث "ميدان" عام 2014، قدم كولومويسكي نفسه كـ "وطني شرس"، وأنفق ما يقدر بـ 10 ملايين دولار شهرياً لتمويل ميليشيات اليمين المتطرف، مثل "القطاع الأيمن" وكتيبة "آزوف".

إلا أن هذا الكرم لم يكن بدافع حب الوطن فحسب؛ بل كان لبناء "جيش خاص" يحمي مصالحه النفطية والمعدنية. وحين حاولت الحكومة تقليص نفوذه في شركة البترول الوطنية، لم يتردد في إرسال رجاله المسلحين لمحاصرة مقر الشركة، في تحدٍ سافر لهيبة الدولة.

صناعة زيلينسكي: الرهان الذي ارتد على صاحبه

بعد صداماته مع السلطة وهربه إلى الخارج، قرر كولومويسكي خوض رهان سياسي أخير.

 استخدم إمبراطوريته الإعلامية، وتحديداً قناة "1+1"، للترويج للممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي.

 كان زيلينسكي يؤدي دور "الرئيس النزيه" في مسلسل شعبي، فقام كولومويسكي بتحويل هذا الدور إلى واقع سياسي عبر دعم حملته الانتخابية بكل ثقله.

اعتقد "الأوليغارش" أن وصول زيلينسكي للسلطة سيعيد إليه بنكه وأمواله المنهوبة، لكن الضغوط الغربية، وبخاصة من الولايات المتحدة، وضعت زيلينسكي أمام خيارين: إما حماية عرابه أو الحفاظ على الدعم الدولي. في النهاية، اختار زيلينسكي التضحية بكولومويسكي، ليجد الأخير نفسه ملاحقاً بتهم غسل الأموال والاحتيال.

اليوم، يقبع كولومويسكي في السجن، شاهداً على تحطم أحلامه في السيطرة المطلقة، بينما تظل أوكرانيا تصارع إرث الفساد الذي زرعه هذا الرجل في مفاصل الدولة لعقود، في قصة تذكر العالم بأن التحالف بين المال والسياسة غالباً ما ينتهي بنهايات تراجيدية.


 

زيلنسكي اوكرانيا كولومويسكي رينال عويضه صانع الرؤساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مشاركة كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة بالسمينار الثاني للصحة النفسية| صور

المشروع الوطني للقراءة

جامعة العاصمة تعلن انطلاق المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

احتفالية الأزهر الشريف السنوية بالأشخاص ذوي الإعاقة

مشيدة بدورة الأزهر.. إيمان كريم: رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجبًا دينيًا وأخلاقيًا

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد