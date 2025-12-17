مانشستر سيتي يعلن جدول مبارياته القادمة بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن جدول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير 2026، والتي تتضمن مواجهات قوية في صراع الصدارة.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته يوم الأحد 1 فبراير بمواجهة توتنهام على ملعب الاتحاد في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، قبل أن يحل ضيفًا على ليفربول يوم الأحد 8 فبراير على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت.

وفي الجولة التالية، يستضيف الفريق السماوي فولهام يوم الأربعاء 11 فبراير على ملعب الاتحاد الساعة 9:30 مساءً، ثم يواجه نيوكاسل يونايتد يوم السبت 21 فبراير الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته خلال الشهر بمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت 28 فبراير الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر آرسنال صاحب الـ36 نقطة، ما يجعل منافسات شهر فبراير حاسمة في سباق الصدارة.