غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

أعلن النادي الأهلي غياب الثلاثي محمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، والمغربي أشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يغيب عدد من اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام إنبي بهدف دون رد، الجمعة الماضية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بن شرقي يخضع لجلسات علاج طبيعي منتظمة عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مع متابعة مستمرة من الجهاز الطبي للمنتخب المغربي.

أما كريم فؤاد، فيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق الرباط الصليبي وتمزق الرباط الداخلي للركبة، الذي تعرّض له خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العرب.

وبخصوص أفشة، أكّد الجهاز الطبي استمرار اللاعب في تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي عانى منها خلال بطولة كأس العرب في قطر، حيث شملت الفقرة البدنية الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات الخاصة ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.

واستكمل الفريق تدريباته على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، حيث عقد المدير الفني الدانماركي ييس توروب محاضرة للاعبين لشرح الجوانب الخططية والاستراتيجية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية، تلاها فقرات تخصصية ركّزت على الجوانب الدفاعية، تميز فيها كل من ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عابدين، أحمد رمضان "بيكهام"، ومصطفى العش.

كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بالكرة لتدريب اللاعبين على المواقف الفنية المختلفة، في حين خاض حراس المرمى تدريبًا متنوعًا وفق البرنامج المعد لهم.