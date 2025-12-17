قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

أعلن النادي الأهلي غياب الثلاثي محمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، والمغربي أشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يغيب عدد من اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام إنبي بهدف دون رد، الجمعة الماضية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بن شرقي يخضع لجلسات علاج طبيعي منتظمة عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مع متابعة مستمرة من الجهاز الطبي للمنتخب المغربي.

 أما كريم فؤاد، فيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق الرباط الصليبي وتمزق الرباط الداخلي للركبة، الذي تعرّض له خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العرب.

وبخصوص أفشة، أكّد الجهاز الطبي استمرار اللاعب في تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي عانى منها خلال بطولة كأس العرب في قطر، حيث شملت الفقرة البدنية الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات الخاصة ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.

واستكمل الفريق تدريباته على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، حيث عقد المدير الفني الدانماركي ييس توروب محاضرة للاعبين لشرح الجوانب الخططية والاستراتيجية الخاصة بالمباراة المقبلة.

 وبدأ المران بتدريبات بدنية، تلاها فقرات تخصصية ركّزت على الجوانب الدفاعية، تميز فيها كل من ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عابدين، أحمد رمضان "بيكهام"، ومصطفى العش.

كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بالكرة لتدريب اللاعبين على المواقف الفنية المختلفة، في حين خاض حراس المرمى تدريبًا متنوعًا وفق البرنامج المعد لهم.

الأهلي أفشة أشرف بن شرقي سيراميكا كيلوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد