في انتظار توقيع ترامب.. الشيوخ الأمريكي يصادق على ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يجيز إنفاقا بقيمة 901 مليار دولار أمريكي على البرامج الدفاعية.

وأرسل مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، ميزانية الدفاع التي تمت المصادقة عليها، إلى البيت الأبيض حتي يتسنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع عليها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أوضح أن التشريع يستهدف "تقنين 15 أمرا تنفيذيا للرئيس دونالد ترامب، وإنهاء الأيديولوجية التقدمية في البنتاجون، وتأمين الحدود، وإعادة تنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية، واستعادة روح المقاتل".