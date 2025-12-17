رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدعوة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

نظّمت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ندوة علمية؛ للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: «أثر اللغة العربية في فاعلية الخطاب الدعوي»، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب.

افتتح الندوة الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد الكلية، بكلمة رحب فيها بالحضور وفي مقدمتهم رئيس الجامعة، معربًا عن اعتزازه برعاية فضيلته للفعالية، مؤكدًا أن الكلية تولي اللغة العربية عناية خاصة باعتبارها أساس التكوين العلمي والدعوي لطلابها، وركيزة أصيلة في إعداد الدعاة القادرين على البلاغ المبين.

وفي كلمته بالندوة، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وعاء الوحي، ولسان القرآن الكريم، وحاملة الهوية الحضارية للأمة الإسلامية، مشددًا على ضرورة العناية بها في الخطاب الدعوي المعاصر، والارتقاء بأساليب توظيفها بما يحقق الفهم والتأثير ومخاطبة الواقع.

كما تحدث الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن مكانة العربية في تشكيل الوعي الديني، ودورها في ضبط المفاهيم، وصيانة الخطاب الدعوي من الانحراف أو الغموض، مؤكدًا أن ضعف اللغة ينعكس سلبًا على مضمون الدعوة وأثرها.

وعلى هامش الندوة شارك رئيس الجامعة الكلية في تكريم اسم الدكتور سمير عبد المنعم حسن- رحمه الله- أستاذ الأديان والمذاهب بالكلية؛ بتقديم درع الكلية لنجله الشيخ سمير عبد المنعم، كما كرم الدكتور محمد عبد المولى قاسم، رئيس وحدة ضمان الجودة، وعددًا من منسوبي الكلية الحاصلين على رسالة الدكتوراه حديثًا، وهم: الدكتور أحمد لطفي محمد، والدكتور عبد الله عبد القادر، والدكتور السيد ماهر، والدكتور مدحت عبد الله، والدكتور أحمد حجازي.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور العلمية المهمة، من أبرزها: العلاقة بين سلامة اللغة وقوة التأثير الدعوي، وأهمية البيان العربي في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وسبل تجديد الخطاب الدعوي دون التفريط في أصالته اللغوية، كما أكد المشاركون أن الاحتفاء باللغة العربية هو حفاظ على الهوية، داعيين إلى تكثيف الجهود العلمية والمؤسسية لتعزيز حضور العربية في التعليم والدعوة والإعلام، بما يليق بمكانتها العالمية ورسالتها الخالدة.