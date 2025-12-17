قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدعوة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

نظّمت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ندوة علمية؛ للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: «أثر اللغة العربية في فاعلية الخطاب الدعوي»، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب.

رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدعوة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

افتتح الندوة الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد الكلية، بكلمة رحب فيها بالحضور وفي مقدمتهم رئيس الجامعة، معربًا عن اعتزازه برعاية فضيلته للفعالية، مؤكدًا أن الكلية تولي اللغة العربية عناية خاصة باعتبارها أساس التكوين العلمي والدعوي لطلابها، وركيزة أصيلة في إعداد الدعاة القادرين على البلاغ المبين.

وفي كلمته بالندوة، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وعاء الوحي، ولسان القرآن الكريم، وحاملة الهوية الحضارية للأمة الإسلامية، مشددًا على ضرورة العناية بها في الخطاب الدعوي المعاصر، والارتقاء بأساليب توظيفها بما يحقق الفهم والتأثير ومخاطبة الواقع.

كما تحدث الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن مكانة العربية في تشكيل الوعي الديني، ودورها في ضبط المفاهيم، وصيانة الخطاب الدعوي من الانحراف أو الغموض، مؤكدًا أن ضعف اللغة ينعكس سلبًا على مضمون الدعوة وأثرها.

وعلى هامش الندوة شارك رئيس الجامعة الكلية في تكريم اسم الدكتور سمير عبد المنعم حسن- رحمه الله- أستاذ الأديان والمذاهب بالكلية؛ بتقديم درع الكلية لنجله الشيخ سمير عبد المنعم، كما كرم الدكتور محمد عبد المولى قاسم، رئيس وحدة ضمان الجودة، وعددًا من منسوبي الكلية الحاصلين على رسالة الدكتوراه حديثًا، وهم: الدكتور أحمد لطفي محمد، والدكتور عبد الله عبد القادر، والدكتور السيد ماهر، والدكتور مدحت عبد الله، والدكتور أحمد حجازي.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور العلمية المهمة، من أبرزها: العلاقة بين سلامة اللغة وقوة التأثير الدعوي، وأهمية البيان العربي في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وسبل تجديد الخطاب الدعوي دون التفريط في أصالته اللغوية، كما أكد المشاركون أن الاحتفاء باللغة العربية هو حفاظ على الهوية، داعيين إلى تكثيف الجهود العلمية والمؤسسية لتعزيز حضور العربية في التعليم والدعوة والإعلام، بما يليق بمكانتها العالمية ورسالتها الخالدة.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدعوة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية

