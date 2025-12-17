قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ خالد الجندي يحذر من شرك النفس وكفران النعمة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قوله تعالى: «وأُحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه» جاء بصيغة المبني لما لم يُسمَّ فاعله، موضحًا أن هذا الأسلوب في القرآن لا يعني الجهل بالفاعل كما في كلام البشر، لأن فاعل كل شيء معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. 

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحذف هنا جاء للعلم التلقائي المباشر بالفاعل، ولأن المقصود نقل المتدبر مباشرة إلى مسرح الأحداث دون تشتيت، فالتركيز منصب على ما جرى من هلاك شامل، لا على ذكر الفاعل صراحة، وكأن الآية تقول إن القدرة الإلهية أحاطت بالثمر إحاطة كاملة، ليبقى المشهد حاضرًا بقوته أمام القارئ.

الشيخ خالد الجندي يحذر من شرك النفس وكفران النعمة

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن هذا الأسلوب ينقلنا فورًا إلى قلب الواقعة، حيث تصبح الأحداث هي العنصر الأهم في الفهم والاستنباط، مؤكدًا أن الإحاطة هنا تعني معركة بقاء، لا مجرد حدث عابر، فالهلاك وقع من كل الجهات، ولم يُترك لصاحب الجنتين أي مخرج أو فرصة للنجاة، وهو ما يعمق الإحساس بشدة العقاب وسرعته.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الصراع في القصة ليس صراع عقيدة بالمعنى الظاهر، وإنما هو صراع شكر، موضحًا أن صاحب الجنتين كان مؤمنًا بالله بدليل قوله «ولئن رُددت إلى ربي»، فهو لم يُنكر وجود الله ولا الخلق، وإنما وقع في كفران النعمة، لا كفران العقيدة، مستشهدًا بقوله تعالى «أكفرت بالذي خلقك من تراب»، مبينًا أن هذا الكفر هو كفر نعمة لا إنكار للخالق.

وبيّن الشيخ خالد الجندي، أن الإشكال قد يرد في آخر الآية بقوله «ولم أشرك بربي أحدًا»، موضحًا أن الشرك هنا ليس عبادة أصنام، وإنما شرك النفس، حين يرى الإنسان نفسه الفاعل الحقيقي والمؤثر الأول، فيعزو النجاح لخبرته وعلمه وإدارته ومواهبه، ويغيب عن قلبه شهود فضل الله. 

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الكبر إذا استحكم في النفس قد يصل بالإنسان إلى هذا النوع من الشرك الخفي، حيث يرى ذاته ولا يرى ربه، فيكون قد أشرك بنفسه دون أن يشعر.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الشيخ خالد الجندي يحذر من شرك النفس وكفران النعمة شرك النفس عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد