أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قوله تعالى: «وأُحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه» جاء بصيغة المبني لما لم يُسمَّ فاعله، موضحًا أن هذا الأسلوب في القرآن لا يعني الجهل بالفاعل كما في كلام البشر، لأن فاعل كل شيء معلوم وهو الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحذف هنا جاء للعلم التلقائي المباشر بالفاعل، ولأن المقصود نقل المتدبر مباشرة إلى مسرح الأحداث دون تشتيت، فالتركيز منصب على ما جرى من هلاك شامل، لا على ذكر الفاعل صراحة، وكأن الآية تقول إن القدرة الإلهية أحاطت بالثمر إحاطة كاملة، ليبقى المشهد حاضرًا بقوته أمام القارئ.

الشيخ خالد الجندي يحذر من شرك النفس وكفران النعمة

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن هذا الأسلوب ينقلنا فورًا إلى قلب الواقعة، حيث تصبح الأحداث هي العنصر الأهم في الفهم والاستنباط، مؤكدًا أن الإحاطة هنا تعني معركة بقاء، لا مجرد حدث عابر، فالهلاك وقع من كل الجهات، ولم يُترك لصاحب الجنتين أي مخرج أو فرصة للنجاة، وهو ما يعمق الإحساس بشدة العقاب وسرعته.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الصراع في القصة ليس صراع عقيدة بالمعنى الظاهر، وإنما هو صراع شكر، موضحًا أن صاحب الجنتين كان مؤمنًا بالله بدليل قوله «ولئن رُددت إلى ربي»، فهو لم يُنكر وجود الله ولا الخلق، وإنما وقع في كفران النعمة، لا كفران العقيدة، مستشهدًا بقوله تعالى «أكفرت بالذي خلقك من تراب»، مبينًا أن هذا الكفر هو كفر نعمة لا إنكار للخالق.

وبيّن الشيخ خالد الجندي، أن الإشكال قد يرد في آخر الآية بقوله «ولم أشرك بربي أحدًا»، موضحًا أن الشرك هنا ليس عبادة أصنام، وإنما شرك النفس، حين يرى الإنسان نفسه الفاعل الحقيقي والمؤثر الأول، فيعزو النجاح لخبرته وعلمه وإدارته ومواهبه، ويغيب عن قلبه شهود فضل الله.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الكبر إذا استحكم في النفس قد يصل بالإنسان إلى هذا النوع من الشرك الخفي، حيث يرى ذاته ولا يرى ربه، فيكون قد أشرك بنفسه دون أن يشعر.