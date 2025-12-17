فوائدها 65% من إجمالي الإنفاق.. أستاذ اقتصاد: الديون أصبحت عبئًا مستمرًا على الموازنة

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إنّ أعباء الديون في مصر وصلت لمستويات خطيرة، موضحة إن أقساط وفوائد الديون بتمثل حوالي 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025.

وأضافت في حوارها ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن إجمالي الأقساط والفوائد بيمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة تستلف عشان تسد الفجوة، سواء من الداخل أو الخارج.

وأكدت «المهدي» أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تمامًا، لكنها شددت على ضرورة تقليله بشكل كبير، بحيث ينزل من مستويات 12–15 مليار دولار سنويًا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة معناه استمرار الضغط على الموازنة، مؤكدة أن أي اقتراض لازم يكون موجه لمجالات قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.



