خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ معدل الفقر المرتفع في مصر، الذي وصل إلى 30%، يتطلب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرًا إلى أن الواقع المالي للأسر المصرية يعكس ضيق الحال والضغط اليومي على الأفراد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الشعب يريد حلولًا ملموسة تدخل مباشرة في البيوت المصرية، بدءًا من دفع الفواتير وتأمين الطعام والتعليم والعلاج، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم ونسبة النمو لا تصلح لتوصيل صورة واقعية عن مستوى المعيشة للفقراء.

وتابع، أن الخطاب الإعلامي التقليدي لا يعكس المعاناة اليومية للمواطنين، وهو ما يستدعي تغييرًا جذريًا في طريقة التعامل مع القضية.

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل أدوات الحكومة بشكل مباشر لدعم المواطنين محدودي الدخل، مع التركيز على تحسين الأجور وتثبيت أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن أي تأخير في معالجة الأزمة سيزيد من معاناة الأسر المصرية.