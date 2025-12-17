قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية

محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ معدل الفقر المرتفع في مصر، الذي وصل إلى 30%، يتطلب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرًا إلى أن الواقع المالي للأسر المصرية يعكس ضيق الحال والضغط اليومي على الأفراد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الشعب يريد حلولًا ملموسة تدخل مباشرة في البيوت المصرية، بدءًا من دفع الفواتير وتأمين الطعام والتعليم والعلاج، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم ونسبة النمو لا تصلح لتوصيل صورة واقعية عن مستوى المعيشة للفقراء.

وتابع، أن الخطاب الإعلامي التقليدي لا يعكس المعاناة اليومية للمواطنين، وهو ما يستدعي تغييرًا جذريًا في طريقة التعامل مع القضية.

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل أدوات الحكومة بشكل مباشر لدعم المواطنين محدودي الدخل، مع التركيز على تحسين الأجور وتثبيت أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن أي تأخير في معالجة الأزمة سيزيد من معاناة الأسر المصرية.

