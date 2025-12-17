كأس القارات للأندية| باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو في الشوط الاول

أنهي نادي باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف على نظيره فلامنجو البرازيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة في دولة قطر.

أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ

وخاض فلامنجو البرازيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: روسي.

- خط الدفاع: فاريلا- أورتيز- ليو بيريرا- أليكس ساندرو.

- خط الوسط: إريك- جورجينهو- دي أراسكايتا.

- خط الهجوم: كاراسكال- بلاتا- برونو هينريكي.

بينما خاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: سافونوف

- خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيز

- خط الهجوم: كانج إن لي، ديزيري دوي، كفاراتسخيليا