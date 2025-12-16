زيلينسكي: هولندا تخصص 3.5 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في 2026

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الثلاثاء/ عن امتنانه لهولندا على الدعم المالي المزمع تقديمه لأوكرانيا، والذي سيصل إلى 3.5 مليارات يورو العام المقبل، بالإضافة إلى تزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان بأن زيلينسكي أكد - خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الهولندي - على أهمية الدعم الذي تقدمه هولندا لبلاده منذ الحرب الروسية.

وأوضح قائلا :" نقدر حقًا كل ما قدمته هولندا حتى الآن من أنظمة باتريوت وطائرات F-16 إلى المدفعية والطائرات المسيّرة .. شكرًا لكم على ذلك، وقيادة هولندا في مبادرة PURL لها أهمية خاصة، إذ تساهم هذه المساعدات في حماية المدنيين وتعزيز الدرع الجوي فوق أوكرانيا وأوروبا."

كما رحب الرئيس الأوكراني بخطوات التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة بشكل مشترك .. وأضاف: “أشكر قراركم بشأن دعمنا العام المقبل ب3.5 مليارات يورو دعمًا لأوكرانيا في 2026، بالإضافة إلى ملياري يورو إضافية كمساعدات دفاعية اعتمدت في ديسمبر ، كلها تعبيرات قوية عن التضامن، ونقدرها للغاية.”

ويتضمن برنامج زيارة زيلينسكي لهولندا لقاءات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بالإضافة إلى مقابلة مع ملك هولندا ويليم ألكسندر .. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني، إلى جانب شوف وساندو والأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، في مؤتمر دبلوماسي رفيع المستوى.