بعد غرق الخيام.. حماس توجه طلبا عاجلا للدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ
صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زيلينسكي: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية وتفرض قيودًا تمس تحالفاتنا

منار عبد العظيم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية الأوكرانية، في إطار ما وصفه بالضغوط المتواصلة على بلاده، مؤكدًا أن هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والخدمات الأساسية.

مطالب تمس السيادة والتحالفات

وأوضح زيلينسكي أن موسكو تطالب أوكرانيا بالقبول بقيود مرتبطة بتحالفاتها وعلاقاتها الدولية، إضافة إلى قيود تمس سيادة الدولة وقرارها الوطني، مشددًا على رفض كييف لأي إملاءات تنتقص من استقلالها.

نبأ عاجل من القاهرة الإخبارية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلًا عن زيلينسكي، بأن هذه الضغوط تأتي بالتوازي مع التصعيد العسكري الروسي، في محاولة لفرض واقع سياسي جديد على أوكرانيا عبر القوة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البنية التحتية الأوكرانية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
