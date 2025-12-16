زيلينسكي: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية وتفرض قيودًا تمس تحالفاتنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية الأوكرانية، في إطار ما وصفه بالضغوط المتواصلة على بلاده، مؤكدًا أن هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والخدمات الأساسية.

مطالب تمس السيادة والتحالفات

وأوضح زيلينسكي أن موسكو تطالب أوكرانيا بالقبول بقيود مرتبطة بتحالفاتها وعلاقاتها الدولية، إضافة إلى قيود تمس سيادة الدولة وقرارها الوطني، مشددًا على رفض كييف لأي إملاءات تنتقص من استقلالها.

نبأ عاجل من القاهرة الإخبارية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلًا عن زيلينسكي، بأن هذه الضغوط تأتي بالتوازي مع التصعيد العسكري الروسي، في محاولة لفرض واقع سياسي جديد على أوكرانيا عبر القوة.