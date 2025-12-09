قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراه | قصة علاقة سمير سيف بـ سعاد حسني .. والمتوحشة كلمة السر
وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007
الحرب الروسية.. اجتماع أوروبي-أوكراني لتنسيق الموقف وسط ضغوط أمريكية
تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
أخبار العالم

بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الأوكراني لبحث تطورات الحرب ومساعي السلام

أ ش أ

استقبل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، للمرة الثانية منذ انتخابه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المقر البابوي بكاستل غاندولفو، في لقاء خُصص لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي تحقيق السلام.


وقالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان إن المحادثات التي جرت صباح اليوم اتسمت بأجواء ودية، وتركزت بصورة خاصة على تداعيات النزاع الأوكراني. 


وجدد البابا خلال اللقاء تأكيده أهمية مواصلة الحوار، معبراً عن "أمله العاجل بأن تفضي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى سلام عادل ودائم".


كما تناول الجانبان ملف الأسرى، وشددا على ضرورة ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين بأمان إلى عائلاتهم.


ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر من اجتماع سابق عقد في كاستل غاندولفو أيضاً، عقب انتخاب البابا ليو الرابع عشر بشهرين .. وكان البابا قد عبر خلال اجتماع يوليو عن حزنه لضحايا الحرب، مؤكداً استمرار صلواته من أجل الشعب الأوكراني، وجدد في حينه استعداد الفاتيكان لاستضافة مفاوضات بين كييف وموسكو متى توفرت الظروف لذلك.


وعقب اجتماع اليوم، تحدث الرئيس زيلينسكي للصحفيين باللغة الإنجليزية، معرباً عن امتنانه للبابا على استقباله ودعمه، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأطفال الأوكرانيين، الذي وصفه بأنه "قضية في غاية الأهمية".

