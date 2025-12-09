بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الأوكراني لبحث تطورات الحرب ومساعي السلام

استقبل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، للمرة الثانية منذ انتخابه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المقر البابوي بكاستل غاندولفو، في لقاء خُصص لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي تحقيق السلام.



وقالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان إن المحادثات التي جرت صباح اليوم اتسمت بأجواء ودية، وتركزت بصورة خاصة على تداعيات النزاع الأوكراني.



وجدد البابا خلال اللقاء تأكيده أهمية مواصلة الحوار، معبراً عن "أمله العاجل بأن تفضي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى سلام عادل ودائم".



كما تناول الجانبان ملف الأسرى، وشددا على ضرورة ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين بأمان إلى عائلاتهم.



ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر من اجتماع سابق عقد في كاستل غاندولفو أيضاً، عقب انتخاب البابا ليو الرابع عشر بشهرين .. وكان البابا قد عبر خلال اجتماع يوليو عن حزنه لضحايا الحرب، مؤكداً استمرار صلواته من أجل الشعب الأوكراني، وجدد في حينه استعداد الفاتيكان لاستضافة مفاوضات بين كييف وموسكو متى توفرت الظروف لذلك.



وعقب اجتماع اليوم، تحدث الرئيس زيلينسكي للصحفيين باللغة الإنجليزية، معرباً عن امتنانه للبابا على استقباله ودعمه، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأطفال الأوكرانيين، الذي وصفه بأنه "قضية في غاية الأهمية".