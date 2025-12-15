الرئيس الأوكراني: واثق أن الولايات المتحدة ستساعد في التوصل لتسوية وتقوم بدور الوسيط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه على ثقة أن الولايات المتحدة ستساعد في التوصل لتسوية وتقوم بدور الوسيط.

وأوضح الرئيس الأوكراني -حسبما نقلت قناة "القاهرة " الإخبارية اليوم الاثنين- أنه بلاده تسعى للحصول على اجابات بشان الصمانات الامنية وتمويل اعادة الاعمار ، لافتا إلى أن اوكرانيا على استعداد للعمل من اجل اتفاق سلام قوي.

يأتي هذا في وقت افاد فيه مسؤول أمريكي أنه تم بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل أعمق اليوم خلال المحادثات، مشيرا إلى أن مسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات بشأن أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيتصل الليلة بزيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا.



