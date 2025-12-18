طارق الجمال لـ صدى البلد: التكنولوجيا تصنع الفارق.. واستدامة البناء تعزز توقعاتنا للمشروعات المستقبلية

أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في صناعة التطوير العقاري الحديث.

وأشار فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أن اعتماد الشركة على الحلول الرقمية والأنظمة الذكية ينعكس بشكل مباشر على جودة المشروعات وكفاءة تشغيلها وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات السوق.

وأوضح أن استدامة البناء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة، بما يرفع من توقعاتها الإيجابية للمشروعات المستقبلية ويضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للأصول.

وأشار الجمال إلى أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المشروعات التي توفر بيئة تشغيل مستدامة وبنية تحتية ذكية، وهو ما يتماشى مع رؤية ريدكون بروبرتيز في تطبيق نماذج تطوير حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أن مشروع جولدن جيت يعد نموذجًا واقعيًا لهذه الرؤية، بعد أن سجل مبيعات متراكمة بلغت 23 مليار جنيه حتى نهاية 2024، إلى جانب خطة استثمارية لزيادة مكوناته التشغيلية بقيمة 14.6 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027.

وأضاف أن الشركة تستعد لتسليم أولى مراحل المشروع خلال 2026، بالتوازي مع تنفيذ توسعات فندقية جديدة على مساحة 32 ألف متر مربع، بما يعزز القيمة التشغيلية للمشروع ويستجيب للطلب المتزايد على المرافق الفندقية المتطورة.

وفيما يتعلق بالتحول التكنولوجي، أوضح الجمال أن الشركة تعتمد منظومة التوأمة الرقمية Digital Twin، وإنشاء مركز بيانات متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل شنايدر إلكتريك لتطوير حلول ذكية في إدارة الطاقة والأمن والبنية التحتية.

وأضاف أن هذه الحلول تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة، ما ينعكس مباشرة على استدامة المشروعات وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمستخدمين.

وفي محور الاستدامة، أكد الجمال التزام الشركة بمعايير البناء الأخضر، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطبيق أنظمة فعّالة لإدارة النفايات وترشيد المياه والطاقة.

وقال: لقد حصل مشروع جولدن جيت بالفعل على شهادة EDGE من مؤسسة التمويل الدولية، ويجري العمل للحصول على شهادة "ترشيد" ليصبح أول مركز تجاري في مصر يجمع بين الشهادتين.

واختتم الجمال بالتأكيد على أن ريدكون بروبرتيز مستمرة في تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والمطورين وشركات التكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ويرسخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز مطوري المشروعات الذكية في السوق المصري.