قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات الاتصالات وتقلبات في الملاحة.. ماذا سيحدث للأرض خلال الساعات المقبلة؟
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة أبو تيج بأسيوط
الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21
الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا
ما خلف الكواليس.. تفاصيل خناقة المترو بين الرجل الصعيدي وفتاة "الرجل على رجل"
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 8 مرشحين في دائرة القوصية بأسيوط
هل تنازلت مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع"؟.. الحكومة ترد
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمدون مشروع مودة كتجربة رائدة لدعم الأسرة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى أول أسيوط
اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طارق الجمال لـ صدى البلد: التكنولوجيا تصنع الفارق.. واستدامة البناء تعزز توقعاتنا للمشروعات المستقبلية

طارق الجمال
طارق الجمال
أحمد عبد القوى

أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في صناعة التطوير العقاري الحديث.

وأشار فى تصريحات خاصة  لصدى البلد،  إلى أن اعتماد الشركة على الحلول الرقمية والأنظمة الذكية ينعكس بشكل مباشر على جودة المشروعات وكفاءة تشغيلها وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات السوق.

 وأوضح أن استدامة البناء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة، بما يرفع من توقعاتها الإيجابية للمشروعات المستقبلية ويضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للأصول.

وأشار الجمال إلى أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المشروعات التي توفر بيئة تشغيل مستدامة وبنية تحتية ذكية، وهو ما يتماشى مع رؤية ريدكون بروبرتيز في تطبيق نماذج تطوير حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أن مشروع جولدن جيت يعد نموذجًا واقعيًا لهذه الرؤية، بعد أن سجل مبيعات متراكمة بلغت 23 مليار جنيه حتى نهاية 2024، إلى جانب خطة استثمارية لزيادة مكوناته التشغيلية بقيمة 14.6 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027.

وأضاف أن الشركة تستعد لتسليم أولى مراحل المشروع خلال 2026، بالتوازي مع تنفيذ توسعات فندقية جديدة على مساحة 32 ألف متر مربع، بما يعزز القيمة التشغيلية للمشروع ويستجيب للطلب المتزايد على المرافق الفندقية المتطورة.

وفيما يتعلق بالتحول التكنولوجي، أوضح الجمال أن الشركة تعتمد منظومة التوأمة الرقمية Digital Twin، وإنشاء مركز بيانات متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل شنايدر إلكتريك لتطوير حلول ذكية في إدارة الطاقة والأمن والبنية التحتية.

 وأضاف أن هذه الحلول تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة، ما ينعكس مباشرة على استدامة المشروعات وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمستخدمين.

وفي محور الاستدامة، أكد الجمال التزام الشركة بمعايير البناء الأخضر، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطبيق أنظمة فعّالة لإدارة النفايات وترشيد المياه والطاقة.

وقال: لقد حصل مشروع جولدن جيت بالفعل على شهادة EDGE من مؤسسة التمويل الدولية، ويجري العمل للحصول على شهادة "ترشيد" ليصبح أول مركز تجاري في مصر يجمع بين الشهادتين.

واختتم الجمال بالتأكيد على أن ريدكون بروبرتيز مستمرة في تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والمطورين وشركات التكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ويرسخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز مطوري المشروعات الذكية في السوق المصري.

شركة عقار عقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

أستونيا

إستونيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي لدى البلاد

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بخان يونس وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في خان يونس وغزة

روسيا وأمريكا

الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لا يسير بسلاسة

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد