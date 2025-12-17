مشاركة كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة بالسمينار الثاني للصحة النفسية| صور

شارك مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة ، في السمينار الثاني للآباء الكهنة، والذي عقدته اللجنة المجمعية للصحة النفسية بعنوان: “التعامل الصحي مع الضغوط ومنع الاحتراق النفسي”.

العناية بالصحة النفسية

ودار اللقاء حول التعامل الصحي مع الضغوط ومنع الاحتراق النفسي بحضور نيافة الحبر الجليل، الأنبا أولوجيوس، مساعد مقرر اللجنة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها.

وذلك بحضور ما يقرب من 100 من الآباء الكهنة، في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالصحة النفسية للراعي، ودعم استمراريته في الخدمة بروح متزنة ونفسية سليمة.

جاء السمينار في صورة يوم تدريبي متكامل، اشتمل على ثلاث محاضرات رئيسية، هدفت إلى رفع الوعي النفسي لدى الآباء الكهنة، وتزويدهم بأدوات علمية وعملية للتعامل مع الضغوط المتزايدة المرتبطة بالخدمة الرعوية.

وتضمن برنامج اليومالمحاور التالية:

المحاضرة الأولى: مفهوم الضغوط والاحتراق النفسي

وتناولت التعريف العلمي للضغوط والاحتراق النفسي، وأسبابهما، ومراحلهما، ومؤشراتهما النفسية والسلوكية لدى الراعي.

وتناولت التعريف العلمي للضغوط والاحتراق النفسي، وأسبابهما، ومراحلهما، ومؤشراتهما النفسية والسلوكية لدى الراعي. المحاضرة الثانية: التعامل الصحي مع الضغوط

وركزت على استراتيجيات عملية لإدارة الضغوط، وبناء التوازن النفسي، والوقاية من الاحتراق النفسي في سياق الخدمة الكنسية.

وقد قدم المحاضرتين الأولى والثانية

د. جون جمال

استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان وعضو اللجنة المجمعية للصحة النفسية.

المحاضرة الثالثة: الحساسية النفسية – فهمها وإدارتها

وتناولت مفهوم الحساسية النفسية لدى الآباء الكهنة، وكيفية إدارتها بوعي لتحويلها من مصدر إنهاك إلى طاقة نضج وخدمة متزنة،

وقد قدمها

القس موسى فتحي

سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية.

وأكدت اللجنة خلال السمينار أن العناية بالصحة النفسية للآباء الكهنة تُعد جزءًا أصيلًا من رعاية الراعي، وعنصرًا أساسيًا في سلامة الخدمة الكنسية واستمراريتها، مع التشديد على أهمية التكامل بين البعد الروحي والأسس العلمية النفسية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات وبرامج متخصصة تنظمها اللجنة المجمعية للصحة النفسية، في إطار رؤيتها لنشر الوعي بالصحة النفسية، وتقديم دعم مهني وكنسي منضبط للآباء الكهنة والخدام في مختلف إيبارشيات الكنيسة.