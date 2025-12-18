"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

أكدت المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة هند فتحي أن هناك مبادرات وبرامج مشتركة بين الأزهر والمجلس القومي لذوي الإعاقة وأهمها تعزيز لغة الإشارة من ذوي الإعاقة السمعية..قائلا : "إن الشهر الحالي هو الشهر المخصص للاحتفال بذوي الإعاقة وهناك احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الأزهر وتعزيز المبادرات المشتركة بين الجانبين".



وأضافت المتحدثة - في مداخلة مع برنامج هذا الصباح على قناة (اكسترا نيوز) اليوم /الخميس/ - أن الهدف الآخر من التعاون المشترك مع الأزهر الشريف هو تمكين الوُعَّاظ من رجال الدين لاستخدام لغة الإشارة في خطابهم الديني..موضحة أن التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مهم جدًا وهم يمثلون نحو 4.5% من إجمالي ذوي الإعاقة في مصر.



وأشارت إلى ضرورة نشر تعاليم الدين الوسطي السليم ورفع الوعي الديني من خلال لغة الإشارة لأنها تصل إلى القلب بشكل مباشر وهي من أهم البرامج التي يعملون عليها حاليا مع الأزهر الشريف..مطالبا بتسهيل الوصول إلى ذوي الإعاقة في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ومعرفة متطلباتهم وتذليل الصعاب أمام ورفع الوعي حول قبول الآخر لدى المجتمع.



وأكدت المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة ، حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة ذوي الهمم والاهتمام بهم.. قائلة : "إننا في حاجة إلى رفع الوعي بهؤلاء الأشخاص وتسهيل عليهم أي إجراءات سؤال في وسائل النقل ولاننتقص من حقوقهم أبدا".

