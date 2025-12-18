قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

أكدت المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة هند فتحي أن هناك مبادرات وبرامج مشتركة بين الأزهر والمجلس القومي لذوي الإعاقة وأهمها تعزيز لغة الإشارة من ذوي الإعاقة السمعية..قائلا : "إن الشهر الحالي هو الشهر المخصص للاحتفال بذوي الإعاقة وهناك احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الأزهر وتعزيز المبادرات المشتركة بين الجانبين".


وأضافت المتحدثة - في مداخلة مع برنامج هذا الصباح على قناة (اكسترا نيوز) اليوم /الخميس/ - أن الهدف الآخر من التعاون المشترك مع الأزهر الشريف هو تمكين الوُعَّاظ من رجال الدين لاستخدام لغة الإشارة في خطابهم الديني..موضحة أن التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مهم جدًا وهم يمثلون نحو 4.5% من إجمالي ذوي الإعاقة في مصر.


وأشارت إلى ضرورة نشر تعاليم الدين الوسطي السليم ورفع الوعي الديني من خلال لغة الإشارة لأنها تصل إلى القلب بشكل مباشر وهي من أهم البرامج التي يعملون عليها حاليا مع الأزهر الشريف..مطالبا بتسهيل الوصول إلى ذوي الإعاقة في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ومعرفة متطلباتهم وتذليل الصعاب أمام ورفع الوعي حول قبول الآخر لدى المجتمع.


وأكدت المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة ، حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة ذوي الهمم والاهتمام بهم.. قائلة : "إننا في حاجة إلى رفع الوعي بهؤلاء الأشخاص وتسهيل عليهم أي إجراءات سؤال في وسائل النقل ولاننتقص من حقوقهم أبدا".
 

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

خطر التفكك الأسري على المجتمع

الأوقاف تحذر من آثار التفكك الأسري.. وتؤكد: يهدد نسيج المجتمع والقيم الأخلاقية

وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف : سعر الإيجار الجديد لأراضي الوقف أقل من السوق 10-15%

الهجرة غير الشرعية

أستاذ بـ الأزهر يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية: اقتحام الدول ليس حقًا

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

