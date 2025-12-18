بيصور فيديوهات للشباب والفتيات.. القبض على مدير مكتب كاستينج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسئول عن مكتب "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المكتب) ، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على "كاميرا" معدة للتصوير السينمائى وهارد ديسك بهما مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.