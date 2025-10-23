مقاطع فيديو لشباب وفتيات.. ضبط مسئول عن مكتب كاستينج بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مكتب كاستنج "بدون ترخيص" بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، لإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدماً أجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.