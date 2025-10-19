قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوم

بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب
بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

تبدأ محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى أيام الفصل في الطعون على أسماء المترشحين بانتخابات مجلس النواب.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام لـ محكمة القضاء الإداري، للفصل في الطعون على المترشحين بانتخابات مجلس النواب، والـ 3 أيام هي: الأحد، الاثنين، الثلاثاء الموافقين 19 و20 و21 أكتوبر الجارى. 

دائرة حلايب وشلاتين 

أوضحت كشوف أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عن دوائر محافظة البحر الأحمر، أن دائرة حلايب وشلاتين تقدم بها مرشح واحد فقط، وهو علي نور مرشح حزب حماة الوطن، والذي يخوض الانتخابات برمز التاج، ويأتي التسأول حول كيفية أن تتم الانتخابات في هذه الدائرة؟ وكيف يتم احتساب النتيجة؟

تنص المادة رقم 24 من قانون مجلس النواب، أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (%5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وتشمل محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية: 

الدائرة الأولى تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، وقد تقدم للترشح عليها 6 مرشحين وهم : محمد محمد عبد المقصود، حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عادل أحمد عبد الرحيم، مستقل، رمز المدفع، محمد أحمد حسن، مستقل، رمز الأسد، أحمد سمير عبد العزيز، حزب العدل، رمز الحصان، بشوي دكران بشير، مستقل، رمز الكف، جمال زكي عبد العزيز، مستقل، رمز السفينة.

الدائرة الثانية تشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، وتقدم على مقعدها 4 مرشحين وهم : جبريل محمود سعد، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة، مصطفى محمد العباسي، مستقل، رمز الغزالة، كرم أبو النجا حمدي، مستقل، رمز المدفع، مدحت ماهر سيد، حزب الوفد المصري، رمز النخلة.

الدائرة الثالثة تشمل مدينتي حلايب وشلاتين، وتُعد الدائرة الوحيدة التي تضم مرشحًا واحدًا فقط، وهو علي نور عن حزب حماة الوطن، برمز التاج، وكان نائب الدائرة في الدورة البرلمانية السابقة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب المترشحين بانتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

ترشيحاتنا

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته

مفتي الهند يشارك في فعاليات دعوية كبرى بإندونيسيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر لوزير خارجية المالديف: مستعدون لتدريب أئمة المالديف في أكاديمية الأزهر العالمية

المشاكل الزوجية

هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد