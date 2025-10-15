غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لمجلس النواب لليوم الثامن

تتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان لرصد أي معوقات طوال اليوم، ويتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

تواصل لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي، تلقي أوراق المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.

وصرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام خلال الثمانية أيام لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس 16 أكتوبر 2025، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، على أن تنشر بصحيفتى الأخبار والجمهورية.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من غدًا الخميس 16 أكتوبر وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـ انتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.